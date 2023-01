Aurora Ramazzotti e la foto a 14 anni: “Il mio look urla 2010 più di Telephone di Lady Gaga” Aurora Ramazzotti ha stampato alcune foto del passato per raccoglierle in un album: tra queste c’è anche un ricordo della sua adolescenza con un look perfettamente anni Duemila.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e qualche giorno fa ha fatto saltare i fan sulla sedia: in una storia di Instagram ha scritto "oggi è nato il mio Capricorno preferito". Lei alludeva al fidanzato Goffredo, ma in molti hanno pensato che l'influencer e conduttrice parlasse del figlio. Per il parto, in realtà, c'è ancora tempo: Aurora Ramazzotti in questi giorni continua ad allenarsi, ad uscire con gli amici e a partecipare agli eventi di lavoro. Tra un appuntamento e l'altro ha deciso di realizzare un album di foto ricordo e ha trovato uno scatto adorabile di quando aveva quattordici anni.

L'album dei ricordi di Aurora Ramazzotti

L'influencer ha raccontato ai follower di aver stampato seicento fotografie, foto e ricordi conservati solo sul cellulare: selfie, paesaggi, perfino il ritratto di un gatto. Nell'epoca digitale, dice, le sembrava una bella idea stamparle e raccoglierle in un album, proprio come faceva la madre Michelle con lei: "Mia madre me li faceva sempre quand'ero piccola e oggi li sfoglio ancora".

Aurora Ramazzotti negli anni Duemila

Tra le foto ce n'è una di quando aveva 14 anni e passeggiava per le strade di Miami con alcuni sacchetti della spesa. Nella foto indossa una canotta lunga lilla con la scritta "Barbie wants to be me" sopra a un paio di shorts, un cardigan sottile beige e un cappellino colorato.

Aurora Ramazzotti a 14 anni

Ai piedi? Ovviamente gli Ugg, gli stivali pelosi che oggi sono tornati di moda. "Il mio look urla 2012 più del videoclip di Telephone di Lady Gaga", commenta. La moda in questo periodo pesca a piene mani dalle tendenze di inizio millennio e Aurora Ramazzotti può dire di essere stata in anticipo sui tempi!