Aurora Ramazzotti cambia look a fine gravidanza: con i capelli cotonati è una dea Aurora Ramazzotti è agli sgoccioli della gravidanza ma non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro. Di recente, ad esempio, è diventata protagonista di uno shooting con un hair look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è agli sgoccioli della gravidanza ma, nonostante ciò, continua a lavorare regolarmente. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e giorno dopo giorno il suo pancione è sempre più "esplosivo". Sarà perché vuole tenersi in attività fino a quando possibile o perché semplicemente non si è mai sentita tanto raggiante, ma la cosa certa è che sta posando spesso in versione glamour col pancione in primo piano. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e, oltre a mostrare il risultato finale dello shooting, ha documentato anche la preparazione. Per l'occasione ha cambiato radicalmente look, dicendo addio ai capelli lisci e naturali che da sempre la contraddistinguono.

Il look da dea di Aurora Ramazzotti

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti è diventata protagonista di un nuovo servizio fotografico all'insegna del glamour, lo ha fatto per Morellato, brand di gioielli che per il secondo anno consecutivo l'ha scelta come testimonial. Ha posato in versione dei della maternità in una adorabile versione primaverile: ha infatti indossato un maxi dress fucsia dalle linee sinuose, caratterizzato da una scollatura strapless e da maniche-strascico decorate con dei fuori applicati in total pink. Sebbene si trattasse di un modello molto morbido, non è riuscito a "contenere" il pancione, apparso in risalto nelle foto realizzate nel backstage.

Aurora Ramazzotti in fucsia

Aurora Ramazzotti, il nuovo hair look

Nello shooting Aurora è apparsa meravigliosa in stile pin-up con una acconciatura ondulata decorata con un maxi fiore sul lato ma in quanti sanno come ha fatto a raggiungere quel risultato? Lo ha documentato lei stessa sui social, dove ha postato alcune Stories mentre era tra le "grinfie" dell'hairstylist Veronica Fiorello nel backstage. I capelli sono stati prima arricciati e poi cotonati, tanto che a primo impatto la figlia di Michelle sembrava essere uscita direttamente dagli anni '80. Con un tocco di spazzola, cera e olio, successivamente la chioma è stata "domata", apparendo impeccabile nelle foto ufficiali.

