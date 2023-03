Michelle Hunziker celebra la gravidanza di Aurora Ramazzotti: “Indescrivibile emozione” Michelle Hunziker sta per diventare nonna e sui social ha voluto celebrare la bellezza di Aurora Ramazzotti in gravidanza. L’ha immortalata col pancione in primo piano, descrivendo l’emozione che sta provando.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha appena portato a termine la seconda edizione di Michelle Impossible, il suo one woman show di Canale 5, dove ha spopolato con dei look Couture super scintillanti. Al di là dei numerosi successi professionali raggiunti, a renderla super emozionata è la futura esperienza da nonna. Presto stringerà tra le braccia il suo primo nipote e non riesce a contenere la gioia. Oggi ha trascorso la mattinata con la figlia Aurora Ramazzotti e ne ha approfittato per celebrare la sua bellezza in gravidanza: ecco la splendida foto le che ha scattato a pochi giorni dal parto.

Michelle Hunziker pronta per diventare nonna

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è letteralmente raggiante. Certo, lei stessa definisce la sua gravidanza "infinita" ma è chiaro che non vede l'ora di conoscere finalmente il bebè. Da ormai diverso tempo dedica le sue domeniche alla famiglia e anche questa settimana lo ha fatto. Mamma Michelle non ha potuto fare a meno di immortalarla in versione futura mamma, così da mostrare ai followers la bellezza di un corpo femminile in gravidanza. Nella didascalia ha poi scritto: "Baby ‘s loading… indescrivibile emozione", lasciando intendere che si sente prontissima per la nuova vita da nonna.

Aurora Ramazzotti in total black

Il look total black di Aurora Ramazzotti

Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per la domenica in famiglia? Ha lasciato trionfare il total black abbinando pantaloni e t-shirt a maniche lunghe, tutto dallo stile cozy. Ha però alzato la maglietta per rivelare l'enorme pancione, posando di profilo per mostrare quanto è diventato grande. Occhiali da sole portati come frontino, capelli lisci e cerchi alle orecchie: Aurora è una futura mamma moderna che ha detto no ai classici abiti premaman ma che riesce a essere raggiante anche in nero. Sotto al post ha inoltre ironizzato sulla durata della dolce attesa dicendo "Ma non partorisce mai questa?".