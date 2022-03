Assorbenti sul petto per riprodurre l’abito Dior: l’esilarante tutorial ispirato alla Fashion Week Si chiama Angelica Hicks ed è l’influencer che “fa il verso” al mondo della moda. Al termine dalla Paris Fashion Week ha riprodotto uno degli abiti presentati in passerella da Dior con qualcosa di facilmente reperibile: una serie di assorbenti di diverse grandezze.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week è appena terminata ma ovunque si continua a parlare degli abiti presentati in passerella dalle più grandi Maison al mondo. Sebbene le sfilate vengano solitamente considerate degli eventi elitari, sofisticati e riservati solo agli addetti ai lavori, c'è qualcuno che sui social non esita a coglierne il lato più"esilarante". Si chiama Angelica Hicks ed è l'influencer che riproduce i look da catwalk con degli oggetti di uso quotidiano. Il risultato è sempre super divertente e a dimostrarlo per l'ennesima volta è stato il "tutorial" che ha realizzato dopo la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Dior.

Il look Dior trasformato dall'influencer

Dior è solo una delle tante griffe che hanno preso parte all'ultima Paris Fashion Week, sul catwalk ha presentato una collezione di abiti futuristici e tecnologici perfetta per una donna guerriera che guarda al futuro ma senza perdere il contatto con la tradizione. Angelica Hicks, una illustratrice e influencer diventata virale con i suoi tutorial per replicare i look delle star, ha pensato bene di dare vita a qualcosa di esilarante. L'obiettivo? Trasformare no dei vestiti Dior in un indumento "a buon mercato". L'outfit riprodotto, in particolare, è quello di pizzo trasparente in total black decorato con una sorta di giubbino antiproiettili in bianco.

L'esilarante idea di Angelica Hicks

Per riprodurre la creazione Dior Angelica ha abbinato un semplice body nero a un tubino trasparente e a un paio di calze a rete. Il giubbotto antiproiettili, che nella realtà è stato realizzato con del tessuto imbottito in bianco, è stato trasformato in un accessorio low-cost con dei semplici assorbenti: i più lunghi sono stati applicati sul petto, quelli di grandezza tradizionale sulle spalle. L'effetto finale? A primo impatto sembra di essere davvero di fronte lo stesso look, peccato solo che qualsiasi esperto di moda sbiancherebbe di fronte un'idea tanto bizzarra.