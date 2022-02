Ricrea i look delle star con cibo e accessori casalinghi: Angelica Hicks è virale sui social Si chiama Angelica Hicks ed è l’illustratrice e influencer diventata virale grazie ai suoi tutorial per riprodurre i look delle star in versione “homemade”. Prosciutto crudo per realizzare un crop top, lenzuola bianche al posto del minidress, l’involucro dei cioccolatini usato come gioiello: ecco i risultati esilaranti.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo della moda è pieno di stravaganze e bizzarrie e di sicuro a tutti sarà capitato di vedere in passerella jeans strappati, capi dall'effetto "finto vintage", top microscopici e abiti che potrebbero essere tranquillamente scambiati per tende o lenzuola. In quanti, però, hanno provato a replicare quei look sopra le righe con oggetti che non hanno nulla a che fare con il fashion system? Angela Hicks lo ha fatto è, oltre a dare vita un risultato davvero esilarante, è anche diventata virale su Instagram, tanto che ad oggi tra i suoi followers ci sono anche grandi nomi della moda come Gigi Hadid e Gucci.

I tutorial per riprodurre i look da star in versione homemade

Si chiama Angelica Hicks ed è l'illustratrice e influencer che sui social replica i look delle star e delle modelle servendosi di cibo e di oggetti di uso comune, dalla carta stagnola alla federa di un cuscino. Ha usato l'involucro dorato di un cioccolatino per riprodurre uno degli accessori scultura di Schiaparelli, un sacco della spazzatura biodegradabile per creare un pomposo abito di Valentino, delle fette di prosciutto crudo per un crop top a fiore indossato da Dua Lipa. Insomma, Angelica è una vera e propria artista che si diverte a rivisitare gli outfit dei grandi stilisti in versione "homemade". Il dettaglio che rende tutto più esilarante? Per ogni look realizza una sorta di tutorial, illustrando passo dopo passo come riprodurre quell'abito a casa.

L’abito creato con i sacchetti della spazzatura

Angelica Hicks ha collaborato con Gucci

Nonostante l'idea di ricreare i look delle Fashion Week con cibo e oggetti casalinghi sia esilarante Angelica Hicks è diventata famosa sui social molto prima. È una nota illustratrice e si è distinta per la sua capacità di fare satira con estrema semplicità. I suoi lavori si ispirano a Egon Schiele, Hannah Hoch e Hilary Knight ma fanno riferimento all'attualità, al mondo della moda e allo showbiz. Non sorprende, dunque, che abbia collaborato anche con Alessandro Michele, il direttore creativo di Gucci, che le ha fatto decorare alcune t-shirt della collezione Primavera/Estate 2017. Com'erano i disegni realizzati per la Maison? Ispirati all'universo fashion della griffe ma con personaggi stravaganti e originali giochi di parole. Qual è l'obiettivo dei progetti di Angelica? Mettere in mostra l'ipocrisia di un mondo effimero e falso e la moda è un "terreno fertile" per dare libero sfogo alla sua ironia.