Tutti pazzi per la borsa da tre dollari: perché su TikTok l'accessorio in tela è diventato virale C'è un nuovo oggetto del desiderio su TikTok: una borsa di tela da 3 dollari sta facendo impazzire gli USA ma lascia scettici gli utenti più attenti alla sostenibilità.

Le ossessioni su TikTok cambiano più del nostro umore. Dopo la Stanley Cup, la borraccia termica che ha fatto impazzire il social e il mercato statunitense qualche mese fa, ora è il turno di una semplice borsa di tela. Anche in questo caso si tratta di un oggetto semplice di uso comune, la cui ricetta del successo è la stessa della bottiglia termica più desiderata del 2024.

La borsa di tela più virale del momento

Come per la Stanley Cup, negli Stati Uniti centinaia e centinaia di persone si stanno affollando nei negozi della catena di generi alimentari Trader Joe's. Esattamente come nel caso della borraccia, che provocava un assalto agli scaffali dei negozi Target, anche in questo caso l'hype di TikTok si ripercuote sui consumi negli store fisici. In questo caso l'oggetto del desiderio è una semplice borsa di tela che costa 2,99 dollari (circa 2,70 euro) con manici di diversi colori e il logo del negozio, Trader Joe's

Su TikTok ci sono centinaia di video in cui gli utenti mostrano cosa mettono nella borsa di tela, quanti oggetti riescono a infilarci e anche come le personalizzano, visto che sono semplici borse in tela. La Trader's Joe mania si vede anche nella creazione di una sorta di "video-alert", con gli utenti che segnalano su TikTok i negozi sparsi per tutti gli Stati Uniti dove è possibile reperire la borsa. La viralità di questi oggetti è senza dubbio dovuta al loro uso quotidiano unito al basso prezzo, che fa desiderare anche oggetti semplici, che non dovrebbero (in teoria) generare questo desiderio quasi eccessivo. La viralità, inoltre, spinge le persone a rivendere questi oggetti su Etsy o Ebay con un prezzo maggiorato anche di centinaia di euro in più. Non è mancato anche chi fa dell'ironia sulla borsa di tela commentando su TikTok: "State litigando per una borsa della spesa".

Le problematiche legate a Trader's Joe

I content creator più attenti alla sostenibilità hanno sottolineato come l'azienda, Trade Joe's, sia attualmente impegnata in una disputa legale con il sindacato: la catena avrebbe chiuso uno dei suoi punti vendita dopo che i dipendenti di quel negozio avevano provato a entrare nel sindacato dei lavoratori. Trader Joe's aveva negato la consequenzialità dei due fatti arrivando a fare causa al National Labor Relation Board, come riportato dal Guardian. La questione etica ha spinto molti creator a condannare l'acquisto delle borse di tela, visto le condizioni di lavoro non chiare all'interno della catena.