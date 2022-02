Asia Argento con mantello e tailleur: il look da dark lady per il red carpet della Berlinale 2022 Asia Argento è stata tra le ospiti della Berlinale, alla quale ha partecipato con il papà Dario per presentare il suo nuovo film “Occhiali neri”. Per l’occasione si è trasformata in una dark lady con tailleur e maxi mantello: ecco chi ha firmato il look.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la 72esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino che, dopo essere andato in scena in versione virtuale lo scorso anno, in questo 2022 è tornato in presenza. Tra le star che hanno calcato il red carpet negli ultimi giorni c'è stata anche l'italianissima Asia Argento, che ha pensato bene di accompagnare il padre Dario alla prima del suo nuovo film intitolato Occhiali neri. Papà e figlia sono apparsi affiatatissimi: hanno posato fianco a fianco, hanno scherzato di fronte ai fotografi e hanno sfoggiato degli outfit coordinati in total black. L'attrice, in particolare, si è trasformata in una vera e propria dark lady, rivelando anche un nuovo hair look all'insegna del biondo.

Il look total black di Asia Argento

Chi meglio di Asia Argento avrebbe potuto ricoprire alla perfezione i panni di dark lady? La figlia del re dei thriller italiani ha dato il meglio di lei in fatto di stile sul red carpet della Berlinale 2022. Ha scelto un look total black, seguendo il trend della moda mannish con un tailleur total black firmato Lanvin. Ha abbinato dei pantaloni a sigaretta con una riga di raso laterale a una giacca avvitata col bavero di paillettes (le stesse che decorano anche la camicia in tinta). La vera chicca, però, è il maxi mantello plissettato che ha lasciato svolazzare durante la sua sfilata sul tappeto rosso. Non sono mancati i décolleté col tacco a spillo e i gioielli preziosi di Bernard Delettrez.

Asia Argento (in Lanvin) col papà Dario Argento

Asia Argento è tornata bionda

Al di là del mantello "vampiresco", c'è stato un altro dettaglio nel look dark di Asia Argento che ha attirato le attenzioni del pubblico. L'attrice ha detto addio alla chioma mora che sfoggiava da qualche tempo ed è tornata al biondo platino. Certo, ha lasciato le radici scure come impone il trend del momento, ma la differenza rispetto al passato è decisamente evidente. È rimasta fedele al taglio medio e alla frangia, optando per un'acconciatura con delle onde sbarazzine dall'effetto spettinato. Così facendo, l'attrice ha dato ancora una volta prova di essere la regina del trasformismo: quale sarà il suo prossimo "colpo di testa"?