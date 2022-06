Ashley Graham in versione punk: è irriconoscibile con capelli arancioni e piercing sul viso Ashley Graham ha rivoluzionato in modo drastico il suo aspetto. Nelle ultime ore è apparsa irriconoscibile sui social: si è trasformata in una punk lady con tanto di piercing sul viso e parrucca arancione.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è la modella curvy che ha rivoluzionato il mondo della moda con le sue forme procaci, normalizzando le modelle che superano la taglia 42. Oggi non solo è tra i nomi più richiesti dell'universo fashion ma è anche una mamma amorevole che ogni giorno si batte per far sì che non si nascondano più i "lati oscuri" della maternità. Tra una poppata, un allenamento e un impegno lavorativo, trova anche il tempo per divertirsi. Di recente, ad esempio, si è trasformata in modo drastico con un look punk. Capelli arancioni, piercing sul viso e sopracciglia "cancellate", la top era così irriconoscibile che ha potuto pattinare liberamente in strada senza che nessuno la fermasse.

Il look punk di Ashley Graham

Al motto di "No davvero, cosa sta succedendo?", Ashley Graham si è trasformata in modo drastico. Complice l'intervento del suo staff di truccatori e stylist, è diventata una "punk lady", apparendo irriconoscibile sui social. Ha detto temporaneamente addio agli abiti glamour e sinuosi, preferendo un outfit dall'animo ribelle con gonna a pieghe principe di Galles, bustier aderentissimo e scollato portato con sopra un top a rete e delle calze bucate in pieno stile rocker. Per completare il tutto ha scelto un paio di anfibi con la zeppa Dr Martens e una serie di gioielli con gli spuntoni metallici, dai bracciali alla collana choker. A renderla davvero diversa rispetto al solito è stato però il beauty look.

Ashley Graham alle prese con il trucco

La trasformazione di Ashley Graham con il trucco

La modella curvy, che di solito porta i capelli lunghi, ondulati e fluenti, ora ha cambiato registro e ha puntato tutto su una chioma arancione extra liscia e con la frangia, alla quale ha aggiunto una bandana legata dietro la nuca. Sul viso, inoltre, sono stati aggiunti dei piercing al setto e sotto al labbro, mentre per quanto riguarda il make-up ha sfoggiato un trucco in stile Kiss. Non sono mancate le "corna punk", realizzate con delle protesi cinematografiche ad hoc. A primo impatto sembra essere di fronte a una persona diversa ma, nel momento in cui Ashley ha documentato sui social i preparativi tra trucco e parrucca, è chiaro che si tratta solo di un cambiamento temporaneo legato a uno shooting. Prima o poi rivoluzionerà la sua immagine in modo tanto drastico?