Arrivano le Nike di Willy Wonka: come aggiudicarsi una delle cinque Dunk Low disegnate da Timothée Chalamet

A cura di Arianna Colzi

Le scarpe ispirate a Wonka

È già Wonka-mania. Il remake della storia del cioccolatiere Willie Wonka, interpretato da Timothée Chalamet, debutterà il 14 dicembre nei cinema italiani ed è già il film più chiacchierato dell'anno. Anche il mondo della moda ha voluto dedicare un particolare tributo al personaggio scritto da Roald Dahl. Nike ha realizzato una scarpa in collaborazione con l'attore 27enne dal design ispirato ai colori del film.

Timothée Chalamet nel quartier generale di Nike in Oregon

Timothée Chalamet e Nike realizzano un paio di scarpe per Wonka

Come mostrato sul suo profilo Instagram, Timothée Chalamet si è recato nel quartier generale di Nike a Beaverton, in Oregon, negli Stati Uniti per prendere parte alla creazione delle scarpe dedicate a Willy Wonka.

Le scarpe Nike Dunk Low Wonka | Foto Nike

Il design è quello di un paio di classiche Nike Dunk Low ma i colori riprendono il bordeaux che caratterizza gli abiti di Chalamet nel film. La suola e la linguetta in velluto, cifrata con la W di Wonka, delle scarpe sono di questo colore. Il resto della scarpa, inclusa la tomaia, è bianca con motivi colorati, proprio come l'intero del cappotto di Wonka. Sul tallone è presente anche la nuvola di zucchero filato, simbolo del personaggio interpretato anche da Johnny Depp e Gene Wilder.

Il cappotto di Willy Wonka indossato da Chalamet nel film

Lo storico simbolo di Nike, l'intramontabile Swoosh, è anche questo sulle tonalità del bordeaux ed è impreziosito con ricami realizzati a mano. Le scarpe non sono in vendita e ne sono stati realizzati sono 5 esemplari. Le Dunk Low Wonka saranno disponibili a chi parteciperà al concorso lanciato da Nike, proprio come quello del film dove vengono messi in palio i biglietti d'oro che portano i bambini nella fabbrica di cioccolato. #WonkaPureImaginationContest, premierà dunque cinque persone che riceveranno le scarpe Nike autografate da Chalamet.

Le Nike Dunk Low Wonka | Foto Nike

Il concorso è aperto fino al 10 dicembre 2023 e i vincitori saranno annunciati il 15 dicembre. Per partecipare basterà realizzare un video di un minuto mostrando una creazione ispirata al film e postarlo su TikTok o Instagram con l'hashtag #WonkaPureImaginationContest e il tag Nike.