Arriva la serie che racconta la rivalità tra Coco Chanel e Christian Dior: quando e dove vederla La serie The New Look racconterà la rivalità tra due stilisti che hanno fatto la storia della moda: Coco Chanel e Christian Dior.

A cura di Arianna Colzi

Una scena di The New Look

Se non avete programmi per il prossimo San Valentino tenetevi liberi perché il 14 febbraio su Apple TV+ uscirà The New Look, la serie che racconta la figura di Christian Dior (Ben Mendelsohn) e la sua rivalità con Coco Chanel (Juliette Binoche). Il focus del progetto sarà sui due creativi che hanno rivoluzionato il mondo della moda nella prima metà del Novecento. Nella serie sarà messo in scena lo scontro, anche ideologico, tra monsieur Dior e madame Chanel, in un'epoca in cui nel mondo della moda brillavano artisti del calibro di Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Cristobal Balenciaga e Pierre Balmain.

Coco Chanel interpretata da Juliette Binoche

The New Look: la trama della serie su Dior e Chanel

Se oggi un'ipotetica faida tra direttori creativi sarebbe probabilmente combattuta a colpi di storie e di tweet, il contesto in cui Dior e Chanel si scontrarono era condizionato da una società che stava subendo sconvolgimenti straordinari: dalle Grandi Guerre ai totalitarismo, passando per la Belle Epoque e Grande Depressione del 1929, che travolse l'economia mondiale. The New Look mostra le divergenze storico politiche tra i due. Se Coco Chanel collaborò con l'intelligence nazista, dall'altro lato Christian Dior partecipò alla resistenza nella Parigi occupata dai soldati tedeschi (la sorella, Catherine, fu addirittura internata in un campo di concentramento per la sua adesione alla resistenza).

Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior

I due designer erano diversissimi anche nel loro concetto di eleganza, come si vede dalle collezioni create in quegli anni. Coco Chanel divenne celebre nel 1926 per l'invenzione della petite robe noire, il tubino, un capo che è poi sopravvissuto alla sua ideatrice, passando alla storia. Le linee pionieristiche e innovative di Chanel si scontrarono con le silhouette disegnate da Christian Dior, come si vede già a partire dalla prima collezione del dopoguerra denominata, appunto, The New Look. Quest'ultima è forse la più celebre delle collezioni di Dior dove lo stilista propose abiti strutturati come le giacche strette in vita che si abbinavano a gonne ampie. Il contrario degli abiti di Chanel, pensati per una donna più contemporanea e dunque dalle linee più ampie e morbide.

Un'immagine di The New Look

Con la colonna sonora firmata da Jack Antonoff, produttore e compositore di artisti del calibro di Taylor Swift, Florence Welch, Lana Del Rey e Nick Cave, la serie si presenta come una delle più attese del 2024, non solo dai fan delle due Maison.