La Monna Lisa arriva in Italia: dove e quando vederla Arriva in Italia una mostra dedicata al quadro più famoso del mondo: la Monna Lisa di Leonardo Da Vinci. Ecco dove e quando vederla.

A cura di Arianna Colzi

La Prima Monna Lisa

La Monna Lisa arriva in Italia. Il quadro più famoso al mondo è il protagonista di una mostra dedicata che ha aperto in questi giorni a Torino, al Palazzo della Promotrice delle Belle Arti. Fino al 26 maggio, i visitatori potranno ammirare una Monna Lisa un po' particolare. Il quadro che sarà esposto nei prossimi mesi alla sede del Parco Del Valentino è circondato da un mistero: si tratta davvero di un quadro di Leonardo Da Vinci?

La mostra a Torino sulla Monna Lisa

Il mistero de La prima Monna Lisa

Il dipinto al centro dell'esposizione è denominato La Prima Monna Lisa e raffigura la nobildonna fiorentina Lisa Del Giocondo, nota in tutto il mondo come Monna Lisa grazie al ritratto di Leonardo Da Vinci. Il quadro esposto a Torino sarebbe stato realizzato dal pittore dieci anni prima della "Monna Lisa" che si trova al Louvre. Il dipinto è diventato celebre a livello internazionale quando è stato presentato ai media nel 2012 dalla Mona Lisa Foundation. Ma il quadro è davvero di Leonardo? Secoli e secoli di studi dimostrano che ci sono due versioni della Monna Lisa di Leonardo Da Vinci. Non si tratta di una copia, ma di una versione precedente sempre realizzata dal pittore italiana, come hanno confermato anche i 35 anni di ricerche e test condotti da esperti e storici dell'arte internazionali.

La storia del dipinto La prima Monna Lisa

Il quadro “La prima Monna Lisa” venne portato in Inghilterra nel 1773 e conservato nel Somerset nella dimora di un ricco collezionista inglese. Nel 1914 il quadro fu acquistato da Hugh Blaker, artista e mercante d’arte che viveva a Isleworth, piccola città vicino Londra. Da qui viene anche l'altro nome con cui oggi è conosciuto: la Monna Lisa di Isleworth.

Gli interni della mostra a Torino

La Prima Monna Lisa – Palazzo della Promotrice delle Belle Arti, viale Diego Balsamo Crivelli, all’interno del Parco del Valentino, Torino. 23 novembre 2023 fino al 26 maggio 2024 dalle 10 alle 20. Biglietti, acquistabili online o sul posto: intero 14 euro – ridotto 12 euro – scuole 6 euro.