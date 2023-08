Arisa si gode l’estate in bikini: “La morbidezza in Sicilia” Gli scatti al naturale di Arisa in costume sono un inno alla “morbidezza”. La cantante ama mostrarsi esattamente così com’è per celebrare la propria unicità.

A cura di Giusy Dente

Arisa in Pin Up–Stars

Anche Arisa è in vacanza: si sta godendo qualche giorno assieme agli amici in Sicilia. La cantante come sempre è attiva sui social e sta testimoniando le sue giornate, in cui finalmente appare spensierata e serena. Tempo fa un suo sfogo sui social ha fatto preoccupare i fan. Riguardando un'esibizione canora televisiva si era detta piuttosto insoddisfatta di sé, dal punto di vista musicale e non solo.

Arisa in Pin Up–Stars

Un momento di sconforto del tutto umano, ma passeggero e sicuramente queste vacanze con le persone care le daranno la giusta carica per tornare più carica di prima al lavoro. Ha detto addio ad Amici, dove ricopriva il ruolo di insegnante di canto, ma in compenso sarà nella giuria a The Voice Kids. E non è tutto. Qualcuno ipotizza una sua presenza a Sanremo 2024, ma in una veste nuova, quella di co conduttrice.

Arisa si gode l'estate in bikini

Per ora, il lavoro è l'ultimo dei pensieri. Prima di tornare ai suoi progetti, tra musica e televisione, Arisa si sta godendo il relax assoluto assieme agli amici. Ha scelto la Sicilia. Si trova a Noto, nello specifico. In valigia ha messo solo tanta voglia di spensieratezza e bikini per godersi il mare! Prima l'abbiamo vista in total black: il due pezzi neri è forse il più intramontabile dei look balneari, il must have irrinunciabile che non passa mai di moda.

Leggi anche Noemi in bikini si gode il giorno di riposo: in estate segue il trend del costume con gli anelli

in foto: bikini Pin–Up Stars

Poi non ha resistito al fascino del colore, sfoggiando un modello allegro e vivace. Ha scelto un bikini rosa impreziosito da paillettes: reggiseno a triangolo abbinato a tanga con taglio a V, l'ideale per slanciare la figura. Il modello in lurex è del brand Pin Up e costa 182 euro sul sito ufficiale. La stampa è la Palm Paradise, ispirata ad un'ambientazione asian jungle dai colori vividi.

Arisa in Pin Up–Stars

Arisa icona di body positivity

Arisa si è mostrata in costume al grido di "morbidezza in Sicilia". La cantante ha un rapporto di grande amore nei confronti del suo corpo, ma ha dovuto lavorarci molto per imparare a valorizzarlo, apprezzarlo, accettarlo. Stanca del confronto coi corpi cosiddetti "perfetti", del peso degli stereotipi, dell'ossessione verso standard di bellezza irrealistici, si è liberata delle aspettative altrui. Ha smesso di pensare a come gli altri l'avrebbero voluta, concentrandosi unicamente su di sé, sulla propria autenticità.

Arisa in Pin Up–Stars

Oggi si sente bellissima così com'è ed è per questo che non ha paura di mostrarsi e celebrarsi quotidianamente, senza il bisogno di usare necessariamente i filtri pur di essere "perfetta". Difatti i suoi scatti al naturale in costume sono l'inno alla normalità (e alla "morbidezza").