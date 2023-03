Arisa rivoluziona il look per Amici 22 con tubino aderente e tacchi a spillo I serali di Amici sono tornati: Arisa, nel ruolo di docente di canto, debutta con un look glamour e colorato perfetto per la primavera.

A cura di Beatrice Manca

Sabato 18 marzo va in onda il primo Serale della nuova edizione Amici, il longevo talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La gara, quindi è entrata nel vivo: al serale accedono 15 ragazzi, precisamente 8 ballerini e 7 cantanti. Tra i professori di questa edizione tornano alcuni volti storici, da Alessandra Celentano a Raimondo Todaro, fino ad Arisa, riconfermata docente di Canto: la cantante dà il via al programma con un look azzurro cyan.

Il look cut out di Arisa per Amici 22

La prima puntata dei serali di Amici non è ancora iniziata e già impazza il gossip: Aaron infatti non ha accettato le critiche di Arisa. Non c'è dubbio che la cantante di Tu mi perdición sarà senza dubbio una delle protagoniste. L'avevamo lasciata al Festival di Sanremo con un abito in pelle nera di Rick Owens, la ritroviamo sui social con un look colorato e sensuale: per lanciare la prima puntata ha indossato un abito aderente blu con tagli cut out sui fianchi. Si tratta di un tubino senza maniche, con orlo al ginocchio e spacco posteriore.

Arisa con i sandali Casadei

Per completare il look la cantante ha indossato un paio di sandali neri con cinturino alla caviglia e tacco vertiginoso: si tratta del modello Cappa Blade di Casadei, in vendita sul sito brand a 695 euro. Arisa ha scelto di pettinare i capelli biondi con la riga laterale, lasciando il trucco molto leggero e naturale. Lo smalto rosso aggiunge un tocco graffiante all'ensamble. Arisa ha condiviso le foto del look sui social, invitando tutti a non prendere impegni per la serata: come ci stupirà in questa nuova edizione?