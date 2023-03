Angelina crolla prima del Serale di Amici, Aaron non accetta i commenti di Arisa: “Cosa faccio qua?” Il Serale di Amici 2023 è ormai alle porte e i professori incontrano le rispettive squadre, dando anche un parere sugli altri allievi. Aaron è entrato in crisi per via delle parole di Arisa, mentre Angelina durante le prove con Lorella Cuccarini vive un momento di sconforto.

Il Serale di Amici 2023 è ormai alle porte: la prima puntata andrà in onda sabato 18 marzo e le tre squadre sono ormai formate. I ragazzi hanno incontrato i rispettivi coach, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Arisa, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e ascoltato anche le loro opinioni anche sugli avversari. In particolare, nel corso del Daytime del 14 marzo, il cantante Aaron ha saputo cosa ha detto Arisa su di lui, mentre Angelina ha vissuto un momento di sconforto.

Lo sconforto di Angelina prima del Serale

Angelina Mango, durante le prove con la sua coach Lorella Cuccarini, ha vissuto un momento di fragilità perché preoccupata di tornare a stare male come si sentiva prima di entrare ad Amici: "Non mi fido di me. Prima non stavo bene per niente e infatti non volevo venire. Qua dentro sono stata bene, fuori invece sono più libera di farmi male da sola".

A calmarla è intervenuta Maria De Filippi, che le ha detto: "Hai scelto di venire e questo è già un passo in avanti, poi sei stata assolutamente serena. Amici è un'esperienza forte, se la vivi vera non è facile". Allora la cantante, dando ragione alla conduttrice, si è asciugata le lacrime e si è rimessa al lavoro per la prima puntata del Serale, che si terrà sabato 18 marzo.

Arisa critica Aaron, la reazione del cantante

Arisa e Raimondo Todaro hanno incontrato la loro squadra e commentato i ballerini e i cantanti della altre squadre, che saranno avversari nella fase del Serale. In particolare, la coach di canto ha detto di Aaron: "Ha una emotività che non riesce a esprimere, anche nelle performance che fa non mi racconta niente di lui. È sempre molto bravo, però poi non mi rimane niente, non riesco a empatizzare con l'artista". Il diretto interessato ha sentito le parole di Arisa insieme agli altri allievi e non sembra aver accettato le critiche: