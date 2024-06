video suggerito

Arisa ospite di Alessandro Cattelan, l’acconciatura retrò è col tirabaci sulla fronte Arisa ospite di Alessandro Cattelan ha scelto un abito semitrasparente con acconciatura retrò, da vera diva glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Arisa

Nuova puntata di Da vicino nessuno è normale, lo show di Alessandro Cattelan in prima serata su Rai2. Per il gran finale di lunedì 3 giugno il padrone di casa avrà con sé Arisa, Diodato, Diletta Leotta, Paola & Chiara e Nicolò Zaniolo. Il programma mixa momenti di riflessione e di intrattenimento, tra monologhi, candid camera, esibizioni musicali e giochi colo pubblico. Per Arisa non è la prima volta assieme al conduttore. Era stata ospite anche l'anno scorso e in quell'occasione era stata proprio lei a tagliare i capelli a Cattelan, prima del debutto in studio.

Arisa ospite di Alessandro Cattelan

Baciami stupido è il titolo del nuovo singolo di Arisa, tornata alla musica con questo brano che celebra un gesto di intimità capace di racchiudere la magia dell'amore in ogni sua forma. La cantante si è più volte espressa sull'importanza di dare valore all'amore universale senza soffermarsi su etichette e stereotipi, senza farsi frenare dalla paura delle diversità.Per lei si prospettano settimane intense, alle prese col tour nelle piazze nei teatri, una serie di date che la porteranno in diverse città italiane da qui a settembre, pronta a esibirsi per i suoi fan, per quel pubblico che la sostiene da anni ormai. Ovviamente, la cantante anche in Da vicino nessuno è normale è stata coinvolta in un momento musicale.

Uno solo, lo spoiler diffuso sui canali social del conduttore, in cui si vede Arisa alle prese con l'esecuzione di uno dei suoi brani più poetici e famosi (Meraviglioso amore mio). Per l'occasione la cantante ha scelto un look da diva glamour. Per un altro momento musicale a bordo piscina, assieme a otto ballerini vestiti alla marinara, la vediamo con un abito semitrasparente impreziosito con ricami floreali blu. Capelli cortissimi per lei, che ha detto addio alle extension e alla chioma lunga. Come una diva anni Trenta ha optato per un tirabaci sulla fronte.

Arisa a "Da vicino nessuno è normale"

Che cos'è il tirabaci

Il tirabaci è un ricciolo appiattito che si porta ben fissato sulla guancia o sulla fronte, simile a un punto interrogativo rovesciato. Era molto in voga negli anni Trenta: per le dive, questa ciocca era sinonimo di grande eleganza e raffinatezza.