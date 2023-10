Alessandro Cattelan cambia look: si fa rasare i capelli da Arisa prima della nuova puntata dello show Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Stasera c’è Cattelan e il conduttore Alessandro ha debuttato sul palco con un nuovo hair look. Chi gli ha rasato i capelli nel backstage? Arisa, una degli ospiti speciali della diretta.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandro Cattelan è tornato su Rai 2: dopo aver spopolato con la prima edizione dello show tutto suo chiamato Stasera c'è Cattelan, ha dato il via a una nuova stagione del programma, registrando un vero e proprio boom di ascolti fin dal debutto di qualche settimana fa. Le puntate continuano ad andare in onda in seconda serata sia il martedì che il mercoledì e, al di là del "padrone di casa", da sempre adrenalinico e talentuoso, a fare la differenza sono gli ospiti speciali che si lasciano intervistare con estrema ironia. Nelle ultime ore ad attirare le attenzioni è stata Arisa, che nel backstage si è trasformata in parrucchiera per stravolgere l'hair look del conduttore.

"Altra puntata, altro taglio di capelli"

Ieri sera dopo Belve è andata in onda una nuova puntata di Stasera c'è Cattelan e, come da tradizione, il conduttore si è servito dei social per dare qualche piccola anticipazione sugli ospiti, da Sigfrido Ranucci a Tropico, fino ad arrivare ad Arisa. Poco prima dell'inizio della diretta ha incontrato quest'ultima in camerino e ha approfittato delle sue doti da parrucchiera per cambiare drasticamente look. Fin dal debutto del programma aveva sorpreso i fan con una inedita cresta ma ora ci ha dato un taglio ancora più netto, celebrando la trasformazione su Instagram con un post ad hoc in cui ha dichiarato: "Altra puntata, altro taglio di capelli. Nuovo look sbloccato grazie ad Arisa".

Arisa e Alessandro Cattelan prima del taglio di capelli

Arisa la "parrucchiera amica"

Complice il fatto che spesso ha portato i capelli a zero, Arisa si è offerta di rasare personalmente Alessandro Cattelan, visto che il vecchio taglio con la cresta non le piaceva affatto. Mentre spiegava di essere molto emozionata e di amare questa attività, la cantante ha trasformato il camerino in un salone di bellezza definendosi "la parrucchiera amica". Ha impostato il rasoio sui 3 mm e ha cominciato a passarlo sulla testa del conduttore, rivoluzionando la sua immagine. Una volta cominciata la diretta, Alessandro ha debuttato sul palco in una nuova versione, lasciando senza parole tutti coloro che non avevano tenuto d'occhio i social. Nelle prossime settimane continuerà a "trasformarsi"?

