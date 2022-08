Arisa ha di nuovo i capelli biondi e rasati: torna al lavoro in shorts e cappellino griffato Per Arisa le vacanze sono finite e sui social ha documentato il ritorno al lavoro con foto e Stories. Niente tacchi o abiti eleganti per lei, ha preferito rimanere comoda in shorts e t-shirt, anche se non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate sta finendo e le star stanno lentamente tornando alla normale vita quotidiana, lavoro compreso. Arisa è tra queste e si è servita sui social per documentare nei minimi dettagli il rientro dalle vacanze. Da pochi giorni ha compiuto 40 anni e ha festeggiato l'importante traguardo con un nuovo video, quello della canzone Tu mi perdiciòn, nel quale appare meravigliosa come una regina del deserto in rosso e con i capelli lunghissimi. Ora però le cose sono cambiate e, oltre a essere tornata rasata e bionda, per il primo impegno professionale di fine agosto si è anche mostrata in un'inedita versione casual.

Arisa in versione casual

Arisa è tornata a lavorare e lo ha fatto in una insolita versione casual: al motto di "Si riparte", si è immortalata nel backstage di un set davanti a una tavola ricoperta di prodotti di make-up. T-shirt oversize annodata in vita e pantaloncini di jeans strappati: la cantante ha così lasciato l'ombelico in vista, rivelando ancora una volta la trasformazione post-dimagrimento. Il dettaglio ceh non può passare inosservato? Ha detto addio a extension e treccine, è tornata ai capelli rasati e biondi che aveva già sfoggiato all'inizio delle vacanze.

Arisa in shorts di jeans e t–shirt

Il berretto rosa di Arisa

A fare la differenza nel look post vacanze di Arisa è stato il berretto. La cantante si è scattata un selfie in primo piano durante il suo pranzo di lavoro, mettendo così in mostra il nuovo cappello total pink. Come si può facilmente immaginare dal logo nero ricamato sulla visiera, è firmato Balenciaga: è in cotone, ha la fascetta regolabile in velcro dietro e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 295 euro. Insomma, la cantante non rinuncia allo stile e alle griffe neppure nella normale quotidianità lavorativa. Cosa sfoggerà per il ritorno sul palco dopo le vacanze estive?