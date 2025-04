Arisa e il ritorno allo stile essenziale: il look per la finale di The Voice Senior con abito da sera nero

video suggerito

Arisa chiude la sua avventura a The Voice Senior con indosso un abito nero ed essenziale, mostrando sul palco del talent show una nuova trasformazione di stile. Ecco tutti i dettagli del look scelto dalla cantante per la puntata finale.

Si è conclusa l'edizione 2025 di The Voice Senior, il talent show della Rai condotto da Antonella Clerici, che ha visto trionfare Patrizia Conte, della squadra di Gigi D'Alessio. Sul palco della finale i coach della trasmissione sono apparsi con una serie di look total black, da quello con camicia in seta over di Loredana Berté, fino al lungo abito nero di Arisa e ai completi formali di Clementino e Gigi D'Alessio. Arisa in particolare ha detto addio ai look originali con cui era solita apparire sul palco per sfoggiare in finale un outfit estremamente minimal e basic.

Il look di Arisa per la finale The Voice Senior 2025

La trasformazione di Arisa

E' ormai da tempo che la cantante ha sposato uno stile più essenziale e senza fronzoli, in diverse occasioni pubbliche ha infatti puntato sul total black e sulla semplicità di abiti dalle linee pulite e senza decori. A Sanremo 2025, ad esempio, è salita sul palco dell'Ariston con un lungo abito a sirena, di Belfiori, drappeggiato sulla scollatura e con lunghi opera gloves, mentre aveva dato il via all'avventura in Rai sul palco di The Voice Senior, con un mannish look di Parosh, composto da completo gessato oversize color panna e cravatta. Poi è stata la volta del look con abito cappa, ancora completato con una cravatta nera, sfoggiato nella semifinale del talent show.

Il cast di The Voice Senior 2025

Le trasformazioni di Arisa non riguardano solo gli abiti scelti ma anche i suoi hair style. Arisa ama giocare con lo stile e soprattutto ama cambiare continuamente, quindi spesso accade di vederla con lunghissimi capelli corvini, poi il giorno successivo sui social appare con pixie cut o con caschetti cortissimi. Anche a The Voice Senior ha alternato hair look molto diversi, apparendo inizialmente con lunghi capelli ondulati, mentre in finale ha scelto un caschetto liscio e corto.

Arisa al trucco

Il look di Arisa per la Finale di The Voice Senior 2025

Per la finale di The Voice Senior 2025 Arisa ha scelto un look total black, a curare lo styling è stato Andrea Amara, stylist che segue Arisa fin dallo scorso Sanremo. L'outfit della serata è composto da un lungo abito nero a tubino, con collo alto e maniche lunghe, aderente sul corpetto e sui fianchi, più ampio alla base della gonna.

Il make up di Arisa

Per completare il look da sera super minimal ed essenziale Arisa aggiunge un tocco di luce con i maxi orecchini dorati a clip dal mood eighties e illumina lo sguardo con un make up luccicante, con ombretto argento sugli occhi. Per le unghie sceglie invece una manicure ancora scura con smalto blu notte.