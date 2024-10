Arisa è chic alla Festa del Cinema di Roma con la gonna dal lungo strascico

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Arisa

Il ragazzo dai pantaloni rosa è il film che ha chiuso la nona giornata della Festa del Cinema di Roma. La storia è quella del 15enne romano Andrea Spezzacatena, che si è tolto la vita nel 2012 per colpa del bullismo che subiva a scuola. Nel cast Claudia Pandolfi (Teresa Manes, mamma di Andrea), Samuele Carrino (Andrea), Sara Ciocca (Sara), Andrea Arru (Christian) e Corrado Fortuna (Tommaso, papà di Andrea). La colonna sonora è invece firmata da Arisa, il brano Canta ancora. Anche lei ha sfilato sul red carpet dedicato al film.

Arisa canta il bullismo

Canta ancora è il nuovo brano di Arisa, colonna sonora di Il ragazzo dai pantaloni rosa. Uscito l'11 ottobre, affronta il tema del bullismo, lo stesso che il film di Margherita Ferri porta sul grande schermo, per cercare di sensibilizzare su questa piaga della società contemporanea. "Andrea è stato vittima di bullismo, di quella realtà che non dovrebbe mai esistere e che lo ha portato ad una sofferenza talmente profonda da non riuscire più a vivere – ha detto Arisa a la Repubblica – Sconvolge pensare che il mondo non sia stato in grado di accogliere la sua diversità con amore e rispetto ma il dolore più grande è quello che ha dovuto affrontare sua madre che ha visto suo figlio spegnersi e che ogni giorno si trova a vivere questo vuoto".

Arisa in Salvatore Vignola

La cantante ha affrontato il tema con sensibilità, essendo un argomento a lei particolarmente caro, che conosce bene, avendo anche lei subito la cattiveria gratuita altrui. Oggi sa che nessuno ha il diritto di far sentire sbagliata un'altra persona, per quanto possa essere "diversa". Nel suo percorso ha imparato ad accettarsi e ad amarsi così com'è, senza sentirsi più in dovere di assecondare per forza i desideri altrui, il modo in cui gli altri vorrebbero che lei fosse.

Arisa alla Festa del Cinema di Roma

La cantante alla Festa del Cinema di Roma

Sceglie i colori chiari Arisa, in una serata dominata invece dal total black. Hanno puntato sul nero Matilda De Angelis, Paola Turani, Giorgia Soleri, Luisa Ranieri, Laura Freddi, Claudia Pandolfi. Look candido invece per Serena Rossi, che ha illuminato il red carpet col suo abito bianco. Arisa ha sfilato con un completo beige chic e raffinato di Salvatore Vignola (che l'ha vestita anche a Sanremo 2024): elegantissimo il due pezzi composto da giacca doppiopetto avvitata con base larga sui fianchi e inserto in pizzo sulle spalle, abbinata a gonna lunga dallo strascico posteriore. Capelli effetto bagnato e leggermente disordinati per la cantante, che ha optato per un leggero effetto mosso che ha dato un tocco più sbarazzino al tutto. Unici punti luce preziosi, gli orecchini pendenti e un maxi anello. Arisa ha lasciato il viso naturale, con un make-up soft appena accennato: la sua è una semplicità che vince.