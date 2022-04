Archie vuole seguire le orme del papà: cosa farà da grande il figlio di Harry e Meghan Baby Archie sta crescendo e, sebbene sia ancora un bambino, pare che abbia già le idee molto chiare sul suo futuro. Stando alle dichiarazioni di papà Harry, ha intenzione di seguire le sue orme dal punto di vista lavorativo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti da più di 2 anni, hanno rinunciato a ogni tipo di privilegio reale pur di riconquistare la loro libertà, così da tenere anche i figli lontani dai riflettori. Le apparizioni pubbliche dei piccoli Archie e Lilibet sono praticamente pari a zero e, fatta eccezione per alcuni adorabili scatti ufficiali di famiglia, è impossibile vederli con i genitori tra le strade americane. Le uniche notizie che si conoscono sul loro conto sono quelle rivelate dalla mamma e dal papà, un esempio? In Olanda Harry si è lasciato scappare qualche indiscrezione sul lavoro che farà da grande il suo primogenito.

Archie vuole diventare astronauta o pilota

Sono passati diversi giorni da quando Harry e Meghan sono tornati a mostrarsi in pubblico in occasione degli Invictus Games a L'Aia, in Olanda, ma ancora oggi i media parlano di loro. Questa volta i look glamour e trendy della Duchessa non c'entrano nulla, a catalizzare i riflettori su di sé è stato il piccolo Archie, o meglio le rivelazioni che papà Harry ha fatto sul suo conto. Il principe ha spiegato che i partecipanti ai Giochi sono un vero e proprio un modello per il figlio, per la precisione le sue parole sono state: "Quando parlo con Archie di quello che vuole essere da grande, alcuni giorni è un astronauta. Altri giorni è un pilota, un pilota di elicottero, ovviamente".

Baby Archie è l'orgoglio di mamma e papà

Baby Archie avrebbe anche una fantasia particolarmente spiccata, tanto da immaginarsi spesso nei panni di Kwazii di Octonauts, una serie tv per bambini che parla di un gattino arancione temerario e dal passato piratesco. Insomma, a quanto pare il primogenito di Harry e Meghan è un piccolo "peperino" e i genitori non potrebbero esserne più fieri. Al di là del lavoro che sceglierà di fare, loro saranno sempre al suo fianco, certi del fatto che non perderà il carattere forte e coraggioso che lo contraddistingue fin da piccolissimo.