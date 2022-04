Archie doveva chiamarsi Harrison: Harry e Meghan spiegano il motivo della loro scelta Il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry si chiama Archie ma la cosa che in pochi sanno è che che prima della sua nascita i genitori sono stati molto indecisi sul nome da scegliere. Come si sarebbe dovuto chiamare? Harrison.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America da più di due anni, hanno detto addio ai Windsor e hanno rinunciato a qualsiasi privilegio reale pur di riconquistare la loro indipendenza. Così facendo, non solo sono liberi di vivere lontano dai riflettori ma preservano anche la privacy dei loro due figli, Archie e Lilibet. Nelle ultime ore i media sono tornati a parlare del primogenito della coppia e il motivo è molto semplice: si sarebbe dovuto chiamare in modo differente. Ecco dunque quali sono i nomi che per diversi mesi hanno reso i genitori del bimbo non poco indecisi.

Harry e Meghan, l'indecisione sul nome del figlio

Meghan Markle e il principe Harry sono tornati ad apparire in pubblico agli Invictus Games e, al di là del look griffato e casual sfoggiato dalla Duchessa, ad attirare le attenzioni dei media sono state le dichiarazioni rilasciate dai due. Hanno parlato del primogenito Archie Mountbatten-Windsor, rivelando che si sarebbe dovuto chiamare Harrison. Quando l'ex principessa era incinta, infatti, sia lei che il marito erano non poco indecisi sulla scelta da mettere in atto ma alla fine hanno puntato tutto su Archie, il diminutivo di Archibald, che letteralmente significa "sincero" e "coraggioso" e che vuole essere un omaggio a un antenato di Lady Diana, Archibald Campbell.

Cosa significa il nome Harrison

Harrison, invece, attualmente viene usato da Harry e Meghan come secondo nome di Archie (anche se ufficialmente all'anagrafe non ce n'è traccia). Qual è il suo significato? Si tratta di un patrominico, ovvero di un nome che deriva da quello del padre e che letteralmente significa "figlio di Harry". Perché alla fine la scelta è ricaduta su Archie? I Sussex si sono ispirati al concetto di Archè, termine greco che sta ad indicare il principio di tutte le cose e che ha dato anche il nome all'organizzazione di beneficenza Archewell. Oggi la mamma e il papà non potrebbero essere più felici della loro decisione, anche se continueranno a usare Harrison come secondo nome per il piccolo.