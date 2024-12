Apple Martin al Ballo delle Debuttanti: fiocco e balze per la figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow

video suggerito

La figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow ha fatto il suo debutto in società: raffinato abito firmato Valentino per Apple Martin a Le Bal des Débutantes.

A cura di Giusy Dente

Apple Martin a Le Bal des Débutantes

Il Ballo delle Debuttanti fa pensare all'antica tradizione dell'Europa del XVIII secolo, quando le giovani donne dell'Alta Società facevano il loro ingresso sulla scena pubblica in una simbolica serata speciale e sfarzosa a loro dedicata. Tutte partecipavano vestite con capi elegantissimi e raffinati, rigorosamente accompagnate da un cavaliere. In Francia ne esiste una versione moderna, inventata nel 1994 da Ophélie Renouard: Le Bal des Débutantes ha lo scopo di raccogliere fondi per enti di beneficenza che operano per aiutare giovani donne in difficoltà. La serata ha mantenuto intatto la sua atmosfera magica e romantica: le ragazze partecipano per regalarsi un sogno d'altri tempi. L'evento ammette ogni anni solo 20 giovane donne e i loro accompagnatori, provenienti da Paesi diversi: le protagoniste della serata indossano creazioni Haute Couture di grandi Maison. Tra le presenti dell'edizione 2024, c'erano Apple Martin e Lucia Ponti, la nipote di Sophia Loren. Tra i nomi delle edizioni passate figurano Lily Collins, Scout Willis, Margaret Qualley.

Il look da Debuttante di Apple Martin

L'annuale Le Bal des Débutantes si è svolto a Parigi il 30 novembre allo Shangri-La Paris. La figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, solitamente poco presente sotto i riflettori, ha partecipato a questa 25esima edizione insieme ad altre 19 ragazze dell'aristocrazia e dell'alta borghesia di tutto il mondo. Come principesse per una sera, hanno fatto il loro simbolico ingresso in società indossando abiti da favola. Apple Martinè la prima debuttante di sempre a indossare un abito custom made, dunque personalizzato, firmato da Alessandro Michele.

Apple Martin in Valentino

Il nuovo Direttore creativo di Valentino ha realizzato per lei un raffinato abito da sera strapless con sei strati dégradé di chiffon plissé in seta color blu cielo con corpetto impreziosito da dettaglio plissé verticale e fiocco in seta nera. All'atelier sono servite 750 ore di lavoro. La ventenne ha completato il look con un paio di sandali Valentino in una simile tonalità di blu. La Casa di Moda, però, non ha vestito solo la debuttante, ma anche sua madre e suo fratello.

Apple Martin e Gwyneth Paltrow

Look Valentino della collezione Pavillon des Folies Spring/Summer 2025 per Gwyneth Paltrow, un vestito lungo nero in tulle point d'Espirit con pois bianchi e volant. Tuxedo custom made per Moses Martin, creato esclusivamente per lui da Alessandro Michele, composto da giacca doppiopetto sartoriale in lana nera con revers in satin e bottoni soutache intrecciati a mano, camicia classica in popeline di cotone avorio con bottoni rivestiti, pantaloni neri in lana grain de poudre leggermente svasati con risvolto.

Gwyneth Paltrow in Valentino, Moses Martin in Valentino