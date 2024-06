Antonino Spinalbese e Luna Marì vestono coordinati: i look matchy matchy per la giornata papà-figlia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Antonino Spinalbese e la ex compagna Belén Rodriguez hanno avuto qualche piccolo screzio a inizio anno a causa della custodia della piccola Luna Marì, la figlia che hanno avuto insieme, ma ora sembrano aver trovato un accordo. Se da un lato la conduttrice si è presa una temporanea pausa dai social (forse perché impegnata con dei nuovi progetti lavorativi, primo tra tutti la creazione di nuovi prodotti per il suo brand beauty), Antonino si è servito di Instagram per documentare il weekend con la bimba. Quale migliore occasione di questa per puntare su dei look matchy matchy?

Antonino Spinalbese in versione papà

"Ogni volta è una sfida, ed anche questa settimana ci sono riuscito", sono state queste le parole con cui Antonino Spinalbese ha documentato sui social il dolcissimo weekend passato con la figlia Luna Marì, aggiungendo anche l'hashtag #ilruolodelbabbo. I due si sono divertiti tra uscite al parco in bicicletta, visite al parco giochi e relax casalingo, dando prova di essere legatissimi e affiatati nonostante il tempo limitato che trascorrono insieme. Video selfie sorridenti, "sperimentazioni" con la macchina fotografica e percorsi "a ostacoli": la bimba sta crescendo a vista d'occhio e giorno dopo giorno somiglia sempre di più al papà.

Luna Marì con la salopette di lino

I look estivi coordinati di Antonino e Luna Marì Spinalbese

Che si tratti di un caso o di un dettaglio voluto, non importa, l'unica cosa certa è che Antonino e Luna si sono vestiti in coordinato per la giornata papà-figlia. Entrambi hanno sfoggiato dei capi in lino color sabbia con delle micro righe bianche ma naturalmente li hanno declinati in versioni differenti. Antonino ha indossato una semplice camicia che ha portato sbottonata sul collo, mentre per la bimba ha scelto una salopette oversize abbinata a una t-shirt bianca col cappuccio e a un paio di comode sneakers. Stesso sguardo penetrante, stessa espressione, stesso sorriso e ora anche look matchy matchy: papà e figlia insieme non sono forse davvero adorabili?

