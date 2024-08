video suggerito

Anne Hathaway in vacanza in Sardegna: al mare niente bikini, ora si indossa la muta Anne Hathaway in vacanza al mare in Italia dice addio ai costumi due pezzi o interi per sfoggiare una muta integrale da surfista: un’idea utile per proteggersi dal sole senza rinunciare allo stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anne Hathaway | Foto Chi

Anne Hathaway si sta godendo le vacanze in Italia. L'attrice premio Oscar era in Sardegna con la famiglia a bordo di uno yatch ormeggiato a largo di Arzachena, in provincia di Sassari. A differenza di tante star, Hathaway abbandona i bikini per privilegiare la protezione della pelle dai raggi UV. Mentre gli esperti consigliano di esporsi al soli sempre dopo l'applicazione della crema solare, l'attrice sceglie di tutelare la sua carnagione chiarissima in un altro modo.

Il look da mare di Anne Hathaway

Niente bikini o costumi interi: Anne Hathaway si gode le vacanze italiane tra la Sardegna, Capri e la Toscana indossando una muta integrale. L'attrice ha scelto un modello con fantasia tie-dye sui toni del rosa e del giallo. La muta le copre le gambe e le braccia integralmente: spesso le attrici di Hollywood, se devono tornare sul set dopo l'estate, sono molto attente a non esporsi mai del tutto al sole, spesso anche con l'aiuto delle mute da surfista. Hathaway, come si vede nelle foto scattate dal settimanale Chi, indossa comunque un bikini sotto la muta, ma, per non esporsi al sole, si asciuga e si cambia rigorosamente all'ombra.

Anne Hathaway in Sardegna | Foto Chi

Come Anne Hathaway, anche il marito Adam Shulman e i figli Jonathan e Jack sfoggiano le mute per proteggersi dal sole. Questa pratica, molto diffusa soprattutto tra le star hollywoodiane, è sicuramente meno glamour di un bikini o di un costume intero ma è una valida alleata nel tutelarci dai danni dell'esposizione dal sole, soprattutto per chi, come Anne Hathaway, mostra una carnagione particolarmente delicata e che necessita maggiore attenzione. Anche la muta, però, riesce ad esaltare la silhouette asciutta e tonica di Anne Hathaway, la quale non rinuncia comunque a curare il suo stile da mare.