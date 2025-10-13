Amici 2025, cosa significa il codice inciso sull’orecchino di Valentina Pesaresi

Valentina Pesaresi è tra le cantanti in gara ad Amici 2025 e fin dalla prima puntata si è distinta per il suo look appariscente e sopra le righe. In quanti hanno notato l’orecchino che indossa sempre con sopra inciso un codice?

È partita da appena 3 settimane la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, l'iconico talent show di Canale 5, ma si parla già molto di alcuni dei giovani artisti in gara. Al di là di Opi (che ha attirato le attenzioni della conduttrice con i suoi tatuaggi), a distinguersi per talento è stata Valentina Pesaresi. Oltre ad avere un'incredibile voce, vanta anche un'immagine unica nel suo genere. Abiti hippie, capelli bicolor e make-up da gitana con extra eye-liner e cristalli: la cantante non può fare a meno di completare il tutto con una serie di gioielli appariscenti e scintillanti, ormai tratto distintivo del suo stile. In quanti hanno notato che uno degli orecchini che sfoggiava nella terza puntata aveva uno strano codice inciso?

Cosa c'è scritto sull'orecchino di Valentina di Amici

Nella terza puntata di Amici 2025 Valentina Pesaresi si è esibita sulle note di Brividi, il brano sanremese di Mahmood e Blanco. Complici le riprese in primissimo piano, ha lasciato in bella vista un originale orecchino, contraddistinto da una targhetta pendente in pvc giallo, decorata con un codice a contrasto in nero. L'incisione cominciava con l'acronimo "IT", dando l'impressione di essere un IBAN di un conto corrente bancario. La verità, però, è ben diversa: la serie di numeri e lettere non è altro che un riferimento alle marcature auricolari degli animali da reddito come bovini e ovini. Valentina avrebbe così mostrato il suo sostegno all'antispecismo, filosofia che si oppone alle discriminazioni basate sulla specie, secondo la quale l'essere umano non è superiore agli altri essere senzienti.

L’orecchino col "codice"

La passione di Valentina Pesaresi per il make-up

Valentina Pesaresi è una delle alunne più in vista della scuola di Amici 2025 e non solo per il suo look iconico ma anche per il suo talento. È romagnola e ha sempre avuto la passione per la musica, ereditata dal papà Luca. È proprio con lui che ha fondato un duo, i Vuelle, esibendosi tra le strade del suo paese nel tempo libero.

Valentina Pesaresi

L'aggettivo che più la definisce? Eclettica, basti pensare al fatto che ama sia il magico mondo della Disney che il rock, soprattutto i Pink Floyd (ha fatto la corista in una tribute band dedicata al gruppo). Tutti coloro che si chiedono com'è nato il suo trucco appariscente devono sapere che prima di entrare ad Amici lavorava in un negozio di make-up. Valentina riuscirà ad arrivare al serale?