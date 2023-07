Ambra Angiolini in tailleur al matrimonio di Santo Versace: il papillon va indossato senza camicia Ambra Angiolini era tra gli invitati al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano e per l’occasione ha stravolto le convenzioni vestendosi di nero. Ha riscritto le regole della moda mannish abbinando lo smoking a un papillon portato senza camicia.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend a Roma è andato in scena uno dei "matrimoni vip" più attesi dell'anno: quello tra Santo Versace e Francesca De Stefano che, a quasi 10 anni dal fatidico sì con rito civile, hanno deciso di rinnovare le loro promesse d'amore eterno in chiesa. La cerimonia è stata spettacolare e romantica e non solo perché la sposa ha rispettato la tradizione del total white, a rendere il ricevimento ancora più glamour sono stati i numerosi invitati "famosi", da Aurora Ramazzotti nei panni di damigella d'onore ad Alba Parietti, fino ad arrivare a Sonia Bruganelli. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto Ambra Angiolini, che per l'occasione ha sfoggiato un look tutt'altro che convenzionale.

Ambra Angiolini in nero a un matrimonio

Chi ha detto che a un matrimonio non ci si può vestire di nero? Stando alle convenzioni, questo colore andrebbe associato a eventi serali o funebri ma a quanto pare le cose stanno cambiando. Le star alle nozze di Santo Versace e Francesca De Stefano hanno dimostrato che si tratta di una regola ormai superata e retrò. La prima ad aver stravolto gli stereotipi è stata Michelle Hunziker, apparsa meravigliosa e sensuale in un lungo abito total black dall'effetto vedo-non vedo. A seguire il suo esempio è stata l'amica e collega Ambra Angiolini, che non ha avuto paura di puntare sullo stile dark per una cerimonia di nozze.

Ambra Angiolini in nero al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano

La moda mannish reinterpretata da Ambra Angiolini

Cosa ha indossato Ambra per il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano? Ha osato in fatto di originalità, reinterpretando a modo suo la moda mannish. Ha indossato il classico smoking total black con pantaloni palazzo e giacca coordinata, per la precisione un modello lungo e monopetto, ma la cosa particolare è che ha completato il tutto semplicemente con un papillon annodato intorno al collo. Niente camicia o top, ha sfoggiato semplicemente il reggiseno a vista e il "farfallino". Capelli sciolti e mossi, trucco smokey eyes e fare da diva: l'attrice ha dimostrato di vantare un animo super glamour, soprattutto in occasione delle cerimonie.

Leggi anche Michelle Hunziker contro il dress code tradizionale: al matrimonio di Santo Versace veste di nero