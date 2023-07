Aurora Ramazzotti e Sara Daniele al matrimonio di Santo Versace: è sfida di stile tra migliori amiche Tra le invitate al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano c’erano anche le due migliori amiche più amate dei social: Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Ecco cosa hanno indossato per la giornata di festeggiamenti.

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano è stato l'evento più in vista del weekend e il motivo è molto semplice: al di là del meraviglioso abito bianco in delicato pizzo indossato dalla sposa, ad attirare le attenzioni sono state le numerose star invitate. Michelle Hunziker, Alba Parietti, Sonia Bruganelli: queste sono solo alcune delle celebrities che hanno celebrato l'amore dei due cari amici. Tra gli ospiti c'era anche Aurora Ramazzotti che, dopo essersi rifatta il colore di capelli, è partita alla volta di Roma con le persone più importanti della sua vita, dal piccolo Cesare al compagno Goffredo Cerza, fino ad arrivare alla migliore amica Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti è damigella in verde Tiffany

È proprio tra le due migliori amiche che è andata in scena un vera e propria sfida a colpi di stile. Aurora Ramazzotti ha ricoperto i panni di damigella d'onore e, oltre a occuparsi del lungo strascico della sposa, si è anche vestita in coordinato con le "colleghe".

Aurora con Michelle, Goffredo e gli sposi

Tutte hanno puntato sul verde Tiffany ma a differenziarle era il modello dell'abito. La figlia di Michelle ha optato per la classica sirena in raso con la gonna lunga e sinuosa e la scollatura morbida che ha lasciato intravedere l'assenza di reggiseno. Niente scarpe altissime, ha sfoggiato delle sling-back in argento metallico col tacco basso e sottile.

Leggi anche Michelle Hunziker contro il dress code tradizionale: al matrimonio di Santo Versace veste di nero

Aurora Ramazzotti in verde Tiffany

Sara Daniele con l'abito nude

A fare "concorrenza" ad Aurora Ramazzotti in versione damigella è stata la sua migliore amica Sara Daniele. Per lei niente color Tiffany, ha preferito un abito nude elegante e trendy, un modello a girocollo dalla silhouette aderente, contraddistinto da ricami a zig-zag orizzontali tono su tono all-over. Lo ha abbinato a una serie di gioielli gold, dai bracciali sottili ai mini cerchi alle orecchie, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto le sfumature sui toni del caramello. Sara ha poi lasciato le braccia nude, rivelando alcuni tatuaggi intorno al gomito sinistro. Chi tra le due migliori amiche si aggiudica il titolo di più trendy della giornata?