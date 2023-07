Il matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano: la sposa anti-sprechi indossa un solo abito Francesca De Stefano e Santo Versace si sono sposati nel weekend a Roma dopo 18 d’amore e un matrimonio civile. Per il fatidico sì con rito religioso la sposa ha seguito la tradizione del total white ma ha sfidato le convenzioni indossando un solo abito per tutta la giornata.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena terminato è stato magico e speciale per la famiglia Versace: Santo, il dirigente dell'azienda di famiglia, ha sposato Francesca De Stefano, la compagna con cui condivide la vita da 18 anni. I due avevano già pronunciato il fatidico sì nel 2014 con un rito civile ma solo sabato 8 luglio si sono giurati amore eterno in chiesa durante una toccante cerimonia religiosa. Il matrimonio è stato celebrato nel centro di Roma e i festeggiamenti sono continuati a Casina Valadier, il tutto di fronte una miriade di invitati, molti dei quali famosi, da Michelle Hunziker ad Alba Parietti, fino ad arrivare a Sonia Bruganelli e Maria Grazia Cucinotta. La sposa è apparsa elegantissima e sofisticata ma ha deciso di andare in controtendenza indossando un solo abito per tutta la giornata.

Chi ha firmato l'abito da sposa di Francesca De Stefano

La moda più amata dalle star che si sposano? Sfoggiare più di un abito da sposa durante la propria giornata speciale, il primo per il fatidico sì, il secondo per i festeggiamenti serali. Francesca De Stefano ha però deciso di stravolgere le convenzioni e durante il matrimonio con Santo Versace ha indossato un unico look bridal. Naturalmente non poteva che affidarsi alla cognata Donatella Versace, che ha realizzato per lei un lungo ed elegante vestito bianco. Si tratta di un sinuoso modello a sirena col maxi strascico e il corpino in delicato pizzo floreale con scollatura tonda e maniche trasparenti ricamate. I decori in pizzo sono poi stati ripresi anche sugli orli della gonna, rendendo il tutto ancora più sofisticare. Non potevano mancare le maxi zeppe in tinta, ormai un "marchio di fabbrica" della Maison Versace.

L’abito da sposa di Francesca De Stefano

Francesca De Stefano col maxi velo al matrimonio

L'unico dettaglio di stile che ha differenziato il rito religioso dai festeggiamenti serali? Per percorrere la navata e pronunciare il fatidico sì in chiesa Francesca ha aggiunto all'abito il tradizionale velo, un lunghissimo modello in tulle total white che ha allungato ancora di più lo strascico dell'abito.

Francesca De Stefano in Versace

Capelli sciolti e ondulati, bouquet di fiori bianchi e sorriso stampato sulle labbra: la sposa era una vera e propria dea. Per quanto riguarda Santo Versace, quest'ultimo ha puntato sull'eleganza senza tempo del classico smoking nero abbinato a papillon in tinta, camicia bianca e fiore all'occhiello. Insomma, il matrimonio di Francesca e Santo ha visto trionfare non solo l'amore ma anche la raffinatezza e lo stile.