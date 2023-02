Ambra Angiolini e Asia Argento insieme per la prima volta: in coordinato annunciano un nuovo progetto Ambra Angiolini e Asia Argento sono molto più legate di quanto si potrebbe pensare e non solo perché condividono le stesse iniziali per il loro nome e cognome. Si sono incontrate per la prima volta per un nuovo progetto e lo hanno annunciato sui social con tanto di look coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini e Asia Argento sembrano essere prontissime per annunciare un nuovo progetto che presto realizzeranno fianco a fianco. Non hanno rivelato alcun dettaglio sulla collaborazione alle porte ma, stando alle indiscrezioni, le due starebbero per diventare protagoniste di una serie tv che verrà lanciata su Amazon Prime Video. Al momento, però, tutto è ancora top secret, dal titolo alla storia, fino ad arrivare al cast, l'unica cosa certa è che Asia e Ambra sono rimaste estasiate dal loro primo incontro. Si sono riviste l'una nell'altra e non hanno potuto fare a meno di posare insieme, approfittandone per sfoggiare dei look coordinati all'insegna della femminilità.

I look coordinati di Ambra e Asia

"A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa", queste sono le parole che accompagnano il post "di coppia" di Ambra Angiolini e Asia Argento. Le due hanno posato fianco a fianco in coordinato mentre sono stese su un letto. Ambra è in primo piano, ha delle trecce sbarazzine e indossa una vestaglia di raso celeste abbinata a un reggiseno di pizzo della stessa nuance, Asia ha invece messo in mostra il suo animo ribelle sfoggiando semplicemente una bralette dello stesso colore. Così facendo, ha lasciato i tatuaggi su petto e spalle in vista.

La dolce dedica di Asia Argento ad Ambra Angiolini

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono state inoltre anche le parole che Asia Argento ha dedicato ad Ambra dopo questo primo incontro. L'attrice ha scritto: "È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi. Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you AA". Insomma, le due sarebbero state sempre legate nonostante abbiano fatto due vite completamente opposte. In quanti non vedono l'ora di scoprire il motivo della collaborazione?