Ambra Angiolini cambia look: osa con le trasparenze e allunga i capelli con le extension Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore al fianco di Andrea Bosca e sui social è apparsa raggiante e sensuale con un nuovo look. Catsuit, trasparenze e capelli lunghi: ecco come si è evoluto lo stile dell’attrice.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini sembra aver ritrovato il sorriso dopo la rottura con l'ex compagno Massimiliano Allegri. Dopo essere stata paparazzata in compagnia dell'attore Andrea Bosca alla stazione di Roma Termini, è uscita allo scoperto ufficializzando la relazione. I due hanno debuttato sui social durante un pranzo in famiglia, apparendo affiatati e felici al fianco dei figli dell'attrice, Jolanda e Leonardo Renga. Sarà perché l'amore la rende raggiante o perché semplicemente intendeva mettere in risalto la sua bellezza, ma si è servita di Instagram per rivelare un look inedito. Trasparenze, micro cristalli e capelli lunghi: ecco le foto che rivelano la trasformazione di stile di Ambra.

La jumpsuit di Ambra

Le jumpsuit aderentissime e total black sono la mania del momento e Ambra Angiolini sembra averlo capito bene. Dopo averne sfoggiata una dall'animo rock alle recenti sfilate di Milano, nelle ultime ore lo ha fatto ancora, rivelando tutta la sua innata sensualità. Ha indossato una catsuit seconda pelle firmata Pinko, un modello della collezione Fall/Winter 2022-23 in jersey con strass applicati all-over e intarsi di tulle trasparente su décolleté e fianchi. Ha le maniche lunghe, il collo alto, i pantaloni extra skinny e dei guanti "incorporati". Quanto costa? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 985 euro.

Tutina Pinko

Ambra Angiolini con i capelli lunghi

A fare la differenza nel look di Ambra Angiolini sono stati i capelli. Ha detto addio alle pieghe lisce lasciando spazio a delle onde dall'effetto naturali ma la vera novità sta nella lunghezza della chioma. Come rivelato nei tag della foto postata, dove ha nominato l'hairstylist specializzato in extension Marco Pisani, ha usato delle ciocche finte per allungare il long bob che sfoggia da anni. Ora i capelli le arrivano sotto il décolleté e riescono ad aggiungere un ulteriore tocco iper femminile al suo stile. Non ha rinunciato alla frangia a tendina dall'animo sbarazzino, portata sempre corta e leggermente spettinata. Ambra in questa nuova versione "occhi di gatto" non è forse meravigliosa?