Altro che giacca da professore: il blazer a quadretti è il capo più trendy e versatile dell’autunno 2022 Lungi dall’essere un capo datato e fuori moda, il blazer tartan o principe di Galles è chic, si abbina con tutto ed è protagonista sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23. I modelli da scegliere e i consigli per gli abbinamenti di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra Fabiana Filippi, Twinset, Uniqlo by Ines de la Fressange, N21, Blazè, Byan, Aspesi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nulla si crea, nel mondo della moda, nulla si distrugge ma tutto torna. L'esempio più significativo delle ultime stagioni è il blazer a quadri: relegata a giacca per distinti signori di mezza età, oggi torna in passerella in versione fresca e glamour, perfino sexy. Da Miu Miu a Versace, passando per l'intramontabile giacca di Chanel, la giacca in tartan o in principe di Galles è il capospalla che non può mancare nel guardaroba autunnale. Il segreto del ritorno? La sua (insospettabile) versatilità: dalla minigonna ai jeans, non c'è look con cui non si indossi.

Le giacche in principe di Galles tornano in passerella

Sarà un omaggio all'ascesa al trono di re Carlo III, fatto sta che la fantasia principe di Galles oggi è più popolare che mai. Questo particolare disegno dei tessuti in lana, caratterizzato dall'incrocio di quadri grandi e piccoli, deve il suo nome al re inglese Edoardo VII che amava particolarmente gli abiti in questa fantasia. Nei decenni successivi queste giacche sono diventate l'incarnazione dell'aplomb british: sofisticate, eleganti e un po' snob.

Miu Miu

Oggi il principe di Galles torna in passerella su blazer assolutamente genderless e contemporanei: Miu Miu lo propone sugli ormai iconici completi sforbiciati e ultrafemminili, Gucci firma rivisitazioni del tailleur con orli in pelliccia, mentre N°21 lo rende sexy su reggiseni e microgonne di paillettes.

Gucci

Moda autunno 2022: come abbinare il blazer a quadretti

Sì, è il momento di setacciare gli armadi della casa dei nonni cercando un blazer a quadri, meglio se leggermente oversize. Il segreto per abbinare questo capo è giocare su stratificazioni e contrasti, anche i più inaspettati. Aggiunge un tocco sofisticato a un look total denim, completa l'abito in maglia, è perfetta su una longuette a pieghe. È domenica e proprio non vi va di vestirvi? Indossatelo sopra a jeans e felpa con il cappuccio, per un outfit dalle vibrazioni anni '80.

Blazè

Questa giacca all'apparenza classica e paludata si rivela la risorsa dell'autunno 2022, il capo che risolve l'indecisione mattutina davanti allo specchio. I modelli in tartan si portano anche di sera, con un minidress nero e gli anfibi, o su una minigonna e un crop top.

Chanel

Le combinazioni, insomma, sono infinite. Volete osare? Provate a mischiare i quadri, la tendenza del momento: tartan e pied-de-poule, macro e micro, principe di Galles e check. Promemoria per il futuro: guai a buttar via le giacche dall'armadio!