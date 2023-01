All’asta l’abito di velluto viola di lady D: i segreti e la storia del vestito a forma di tulipano Il famoso abito disegnato da Victor Edelstein per lady Diana, indossato nel ritratto reale del 1991, sta per essere messo all’asta per una somma a sei cifre.

A cura di Giusy Dente

Al Royal Marsden Hospital è appeso da oltre 30 anni un famoso ritratto di lady Diana, realizzato al pittore Douglas Hardinge Anderson. In quell’occasione la principessa ha indossato un iconico vestito di Victor Edelstein, che andrà all'asta alla fine di questo mese.

La storia dell'iconico purple dress

L’abito di lady Diana messo all’asta da Sotheby’s è un elegante vestito da sera di velluto viola, con corpetto senza spalline e ampia gonna a tulipano. Posteriormente, è impreziosito da una fila di tre bottoni a forma di fiore, che donano al capo un aspetto ancora più glamour e sofisticato. L'originale è stato disegnato per la collezione Autunno 1989 di Victor Edelstein. Secondo Sotheby's, potrebbe essere stato realizzato appositamente per Diana, poiché la sarta della Maison ha incluso il contorno di una tiara nel suo schizzo. Lo stilista ha disegnato abiti per la principessa per più di un decennio, dal 1982 al 1993.

Quando la principessa ha indossato il famoso vestito

La principessa ha indossato l'abito di velluto viola nel 1991 per la realizzazione di un ritratto conservato ancora oggi al Royal Marsden Hospital. La scelta di questa struttura è simbolica: è un ospedale che Diana Spencer ha spesso visitato e sostenuto con progetti di beneficenza di cui è stata promotrice. Lo ha poi "riciclato" nel 1997 per la realizzazione di uno scatto in bianco e nero per Vanity Fair, a opera di Mario Testino: l'intervista era dedicata alla sua vita post divorzio. Quello stesso anno la principessa ha venduto il vestito tramite un’asta di beneficenza di Christie’s, assieme ad altre decine di capi del suo guardaroba: i fondi sono stati devoluti a organizzazioni per la lotta contro l’AIDS e contro il cancro. Il vestito è stato poi scelto anche per vestire la bambola in edizione limitata realizzata nel 1998 da Franklin Mint.

Quanto vale l'abito indossato da lady Diana

Il famoso vestito di velluto viola sarà prima esposto a partire dal 21 gennaio e poi sarà venduto all'asta il 27 gennaio a New York. Farà parte dell'asta The One curata da Sotheby's. Si tratta di "una selezione senza precedenti dei migliori prodotti della realizzazione umana nella storia": sono tutti oggetti che raccontano una storia straordinaria di eccellenza nell'artigianato, nell'arte. Il suo valore è stimato tra 80.000 e 120.000 dollari (cioè 74.000-112.000 euro).