Alessia Marcuzzi in intimo col pancione: la foto da giovane è un ricordo della prima gravidanza Alessia Marcuzzi si sta preparando per tornare in tv e sui social ha trovato un modo davvero originale per promuovere il suo nuovo programma Boomerissima. Ha postato una foto della prima gravidanza, nella quale appare giovanissima e con un meraviglioso pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv: dopo essere stata per più di un anno lontana dai riflettori, di recente ha annunciato che a partire dalla prossima stagione sarà la protagonista di Boomerissima, un nuovo programma che segna il suo arrivo in Rai. Solo qualche giorno fa, con tanto di look mannish bianco, aveva comunicato tutto ai fan durante la presentazione del palinsesto che si è tenuta a Milano, mentre oggi la conduttrice si è mostrata in una versione inedita: in intimo e col pancione. Perché ha postato la dolce foto del passato sui social? Naturalmente per promuovere il progetto inedito che sta preparando per la prima serata di Rai 2.

Perché Alessia Marcuzzi ha postato la foto della gravidanza

Alessia Marcuzzi sa bene come promuovere i suoi progetti e non sorprende che lo stia facendo anche per il ritorno in tv. Nell'attesa di vederla in prima serata su Rai 2 a partire dal 22 novembre, sui social sta dando delle piccole anticipazioni di Boomerissima, il programma all'insegna dei ricordi che presenterà. Nelle ultime ore, infatti, si è lasciata travolgere dall'effetto nostalgia dopo aver riaperto un vecchio album di foto. È stato poi su Instagram che ha postato un dolcissimo scatto risalente a quando aspettava il suo primogenito Tommaso Inzaghi, il figlio nato dalla relazione con l'ex compagno Simone Inzaghi.

Com'era Alessia Marcuzzi da giovane

"Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomberissima #boomerissima #polaroid", sono queste le parole con cui Alessia Marcuzzi ha accompagnato la sua foto da giovane. Nell'immagine appare quasi irriconoscibile al naturale e con un meraviglioso pancione che sembra sul punto di esplodere. Indossava solo l'intimo, ovvero un reggiseno total white e un tanga sgambato, ma a farla da padrone era il ventre e la sua espressione raggiante. Nonostante non portasse neppure un filo di trucco sul viso, era splendida, a prova del fatto che non vedeva l'ora di diventare mamma. Era il 2001, all'epoca non aveva neppure 30 anni e si apprestava con entusiasmo a dare il via alla sua nuova vita da genitore. Quali altre sorprese riserverà ai fan nel suo nuovo programma?