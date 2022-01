Alessia Marcuzzi fa yoga con le gambe legate e ironizza: “Non è bondage” Alessia Marcuzzi sta approfittando di questo periodo lontana dalla tv per darsi all’attività fisica. Nelle ultime ore si è mostrata alle prese con lo yoga, ironizzando sugli originali lacci usati per evitare di perdere la posizione.

Alessia Marcuzzi si è presa una temporanea pausa dalla tv e la cosa ha fatto non poco scalpore. I fan, però, continuano a seguirla e ad avere un contatto diretto con lei sui social, dove è sempre molto attiva tra foto e Stories che documentano la sua quotidianità. Dopo aver rivelato di possedere diversi vibratori nei "meandri" del suo armadio, è tornata a provocare i followers. La conduttrice si è data all'attività fisica utilizzando dei lacci che sembrano essere bondage ma, come da lei stessa precisato, la sfera sessuale questa volta non c'entra nulla.

Alessia Marcuzzi torna a provocare i fan

Non è la prima volta che Alessia Marcuzzi documenta i suoi allenamenti sui social, in più di un'occasione si è mostrata alle prese con l'attività fisica, dando prova di essere molto atletica ed elastica. Qual è il suo segreto? Pratica regolarmente yoga. Nelle ultime ore si è lasciata immortalare in una posizione molto particolare: stesa sul materassino, con le gambe tirate su e le piante dei piedi che si toccano. La cosa insolita è che per tenere ferme le cosce il più a lungo possibile si è servita di alcuni lacci bianchi identici a quelli che vengono usati nelle pratiche BDSM. Non sorprende, dunque, che la presentatrice nella didascalia abbia scherzato dicendo: "No, non è bondage".

Il look sportivo di Alessia Marcuzzi

Cosa ha indossato la Marcuzzi per fare yoga e stretching? Ha puntato tutto sulla comodità con un completino sportivo bordeaux caratterizzato da leggings aderenti e t-shirt accollata e con le maniche lunghe. Ha poi utilizzato pochissimo make-up, non avendo paura di rivelare la sua bellezza "al naturale". Insomma, Alessia potrà pure aver messo da parte i look "televisivi" fatti di tacchi, paillettes e micro tubini ma a quanto pare non ha perso lo stile trendy che da sempre la contraddistingue. In quanti possono dire di essere ugualmente glamour durante gli allenamenti casalinghi?