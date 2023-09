Alessandra Mastronardi vola a New York per le sfilate: è dark col tubino “tagliato” Alessandra Mastronardi è volata a New York per la Fashion Week. Ieri ha partecipato allo show di Michael Kors, incantando tutti con un tubino dark con la gonna “tagliata”.

A cura di Valeria Paglionico

Il "mese della moda" è ufficialmente cominciato: a New York si sta svolgendo la Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2024 e sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro nuove collezioni in location d'eccezione. Ieri è stato il turno di Michael Kors, che per l'occasione ha organizzato una esclusiva sfilata sotto il ponte di Williamsburg. Le celebrities non si sono lasciate sfuggire un evento tanto glamour e hanno approfittato dell'apparizione nel front-row per sfidarsi a colpi di stile. Tra i molti volti noti di Hollywood, da Blake Lively in versione anni '70 a Halle Barry in total black, c'era anche l'italianissima Alessandra Mastronardi.

Il look nero di Alessandra Mastronardi

L'avevamo lasciata al Festival di Venezia in un rigoroso tailleur firmato Giorgio Armani, oggi ritroviamo Alessandra Mastronardi a New York in una versione più sbarazzina ma ugualmente glamour. Ieri ha partecipato alla sfilata di Michael Kors Collection, trasformandosi in una sensuale dark lady. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black sfoggiando uno degli abiti dello stilista americano, per la precisione un tubino dalla silhouette fasciante, senza maniche e con la scollatura generosa, la cui particolarità sta nella gonna "sfrangiata". Sebbene sia lunga fino ai piedi, lascia in vista le gambe con dei maxi tagli che arrivano fino alla parte alta della coscia.

Alessandra Mastronardi in Michael Kors Collection

Alessandra Mastronardi con la collana opera d'arte

A fare la differenza nel look dark di Alessandra Mastronardi sono stati gli accessori in tinta. Ha abbinato il tubino a una clutch bag in pelle a effetto coccodrillo e a un paio di sandali con tacco e zeppa, lasciando intravedere la pedicure total black coordinata al look.

Alessandra Mastronardi e Michael Kors

A catalizzare l'attenzione dei fashion addicted è stata però la collana: un filo rigido d'argento decorato con un pendente oversize a forma di disco sempre in total black. Si tratta di uno dei gioielli della collezione A/I 2023-24 di Michael Kors, la cui fonte di ispirazione sembrano essere i famosi Les Mobiles di Alexander Calder. Insomma, l'outfit dell'attrice italiana ha mixato alla perfezione arte e sartorialità, rendendo la partecipazione alla Fashion Week newyorkese super glamour.