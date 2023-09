Blake Lively brilla alle sfilate di New York: è una disco queen con la tutina di paillettes Ieri sera a New York è andata in scena la sfilata P/E 2024 di Michael Kors. Tra gli ospiti c’era anche Blake Lively, apparsa meravigliosa e scintillante in versione disco queen anni ’70.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la New York Fashion Week, evento attesissimo nel mondo della moda che, come da tradizione, dà il via al mese dedicato alle sfilate. Sono diverse le Maison di fama internazionale che stanno presentando le collezioni per la Primavera/Estate 2024 ma ad attirare le attenzioni dei media è stato Michael Kors, che proprio ieri ha infiammato la Grande Mela organizzando uno show sotto il ponte di Williamsburg. Le celebrities sedute tra le prime file del front row non sono mancate ma una su tutte si è distinta per eleganza e originalità: si tratta di Blake Lively, trasformatasi in una disco queen degli anni '70.

Il look scintillante di Blake Lively

Le Fashion Week internazionali sono un'occasione d'oro per le celebrities che vogliono finire sulle prime pagine dei giornali e Blake Lively sembra averlo capito bene, visto che allo show di Michael Kors ha puntato tutto su un look che non poteva passare inosservato.

Il front–row della sfilata di Michael Kors

Ha assistito alla sfilata accanto a grandi nomi come Rita Ora, Halle Berry, Vanessa Hudgens, Olivia Wilde ma ha "brillato" più di tutte seguendo il trend della moda sparkling. L'attrice ha infatti indossato una tutina tempestata di paillettes dorate scintillanti, per la precisione un modello di Michael Kors ispirato agli anni '70 con scollatura generosa, pantaloni a zampa d'elefante e silhouette fasciante, il tutto arricchito da un cinturino che ha messo in risalto il punto vita.

Blake Lively in Michael Kors

Blake Lively alle sfilate dopo il quarto figlio

Nel look di Blake Lively non sono mancati i tacchi alti (anche se sono stati coperti dalla zampa d'elefante oversize) e i gioielli scintillanti, primi tra tutti gli orecchini a cerchio total gold. L'attrice ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, esaltando la piega voluminosa che ha ricordato ancora di più gli anni '70. In questa versione sparkling non sembra forse essere una vera e propria disco queen? L'unica cosa certa è che, nonostante abbia messo al mondo da pochi mesi il suo quarto figlio, vanta già una silhouette impeccabile. Blake è una neomamma meravigliosa e glamour, in quante prenderanno ispirazione da lei per rendere il loro stile autunnale super fashion?