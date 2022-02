Adele con un diamante al dito: è un anello di fidanzamento? Il gioiello vale più di 400mila euro Ai Brit Awards 2022 non è sfuggito il grosso diamante al dito di Adele. Si tratta di un anello di fidanzamento? Lei non ha confermato né smentito, ma un gioiello come quello potrebbe avere un prezzo superiore ai 400 mila euro.

A cura di Giusy Dente

Adele in Giorgio Armani ai Brit Awards 2022

È un anello di fidanzamento oppure no? Da quando Adele si è mostrata in pubblico con un enorme diamante all'anulare della mano sinistra, la domanda è rimbalzata ovunque, ottenendo solo una velata risposta da parte della diretta interessata. La cantante si trova in un momento di grande successo, sia sul piano lavorativo che professionale. Il suo nuovo album le sta dando grandi soddisfazioni: lavorare al disco e concentrarsi su nuova musica è stata un'ancora di salvezza in un momento buio, quello della separazione del marito Simon Konecki. È riuscita a rialzarsi e ora accanto a sé ha un altro uomo. La 33enne ha da poco ufficializzato la storia con Rich Paul, noto agente sportivo conosciuto soprattutto nel mondo del NBA americano. Proprio con lui ha preso parte alla partita Lakers vs. Warriors, lo scorso ottobre. Fino a che punto fanno sul serio? Il grosso anello al dito della popstar potrebbe essere una risposta.

Adele per la prima volta con l'anello di diamanti

Adele era presente ai Brit Awards 2022, dove ha trionfato portando a casa ben tre premi: miglior artista, migliore album e miglior singolo dell'anno con Easy on me (la villa dove è stato girato il video è attualmente in vendita). La 33enne si è imposta anche con il suo stile. Da tempo ormai è sotto gli occhi di tutti la sua trasformazione: ha perso circa 40 chili grazie a dieta e attività fisica, di conseguenza anche il suo abbigliamento oggi è diverso, molto più glamour.

Adele in Valentino ai Brit Awards 2022

All'evento ha sfoggiato ben tre abiti: uno da sera di Giorgio Armani, uno tempestato di paillettes di Valentino e uno corto in velluto di Marianna Senchina. A fan e giornalisti non è sfuggito un dettaglio, decisamente appariscente: l'anello all'anulare sinistro con grosso diamante centrale a forma di pera. La domanda è dunque sorta spontanea, visto che ormai la storia d'amore della cantante è vissuta alla luce del sole: si tratta di un anello di fidanzamento? Una parziale risposta l'ha fornita lei, ma rimanendo molto sul vago senza confermare né smentire al The Graham Norton Show.

Adele in Marianna Senchina ai Brit Awards 2022

Adele è ufficialmente fidanzata?

Ospite del programma inglese The Graham Norton Show, Adele si è aperta in merito alla sua vita privata. La cantante è già mamma di un bambino, ma ha ammesso di sentirsi pronta ad avere un secondo figlio, possibilmente entro il 2023. Non poteva mancare una domanda sull'ormai famoso anello e sul possibile fidanzamento ufficiale con Rich Paul. Non ha voluto dare una risposta chiara, non sentendosi in diritto di doverlo fare: "Come se dovessi dire a qualcuno se lo sia oppure no" ha semplicemente risposto, lasciando ancora tutti col dubbio. In attesa di un suo commento più specifico, diversi esperti si sono lanciati in ipotesi circa il valore del gioiello e il suo possibile costo.

in foto: l’anello di Adele

Quanto costa l'anello di Adele

Page Six ha interpellato diversi esperti del settore per avere una stima del valore dell'anello della cantante britannica, che già a prima vista sembra notevolmente prezioso e di alta qualità. Al centro c'è un grosso diamante a pera che secondo Mike Fried, CEO di The Diamond Pro, dovrebbe essere di almeno 10 carati. "Non c'è dubbio che trovare un diamante con taglio di queste dimensioni abbia richiesto molto tempo e un'attenta selezione" ha commentato. Secondo la designer di gioielli Stephanie Gottlieb il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 mila dollari, cioè più di 440 mila euro. Seconde nozze in vista dunque?