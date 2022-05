Adele celebra l’amore col fidanzato Rich Paul: annuncia l’inizio della convivenza con i look coordinati Adele e Rich Paul sono pronti per andare a convivere e lo hanno dimostrato con degli adorabili scatti di coppia, i primi postati dalla popstar su Instagram. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Adele sembra essere letteralmente rinata da quando ha divorziato dal marito Simon Konecki e non solo perché è dimagrita in modo drastico, apparendo radicalmente trasformata rispetto a qualche anno fa. Ha ritrovato la felicità al fianco del nuovo fidanzato Rich Paul e, sebbene preferisca vivere la storia d'amore lontana dai riflettori, non potrebbe sentirsi più serena e innamorata. A dimostrarlo sono state delle foto di coppia che ha recentemente condiviso sui social: i due si sono immortalati davanti alla casa in cui andranno a convivere con tanto di look coordinati, incantando i fan con la loro dolcezza.

Adele e Rich Paul vestono in coordinato

Al motto di "Il tempo vola", Adele ha celebrato l'amore col nuovo fidanzato Rich Paul, postando per la prima volta delle foto in sua compagnia su Instagram. Negli ultimi tempi i tabloid avevano insinuato che i due stavano affrontando una profonda crisi ma per smentire tutto la cantante ha condiviso un adorabile album di coppia sui social. Il primo scatto li vede sullo sfondo di una enorme villa con tanto di chiavi tra le mani e sorriso stampato sulle labbra, tutti chiari indizi del fatto che andranno presto a convivere in quel "nido d'amore". Potevano mai mancare i look coordinati? Assolutamente no. I due hanno posato in grigio, Adele con un maxi trench, Rich con un completo jeans e camicia, apparendo adorabili e innamorati.

Adele e Rich Paul in coordinato

Dove andranno a convivere Adele e Rich Paul

Le foto di coppia non sono finite qui, Adele ha condiviso uno scatto realizzato da McDonald's in compagnia di Paul mentre promuoveva il suo album in camicia di jeans, un altro in cui lo baciava nel backstage dello speciale An Audience With Adele e, ancora, un adorabile ritratto a una partita di softball con tanto di t-shirt sportive e cappellini col berretto identici. Insomma, la popstar e l'agente sportivo non potrebbero essere più felici e non vedono l'ora di andare a vivere insieme a Beverly Hills (nella casa che in precedenza era appartenuta a Sylvester Stallone). Quando la comincerà la convivenza condivideranno anche nuove foto di coppia su Instagram?