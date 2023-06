Addio abiti da sposa classici: la tendenza per il 2023 sono i vestiti ‘due pezzi’ Cercate un abito da sposa originale e glamour? I vestiti ‘componibili’ con corpetti, body e gonne sono la tendenza bridal che conquisterà i matrimoni del 2023.

A cura di Beatrice Manca

Vera Wang

La moda cambia velocemente, e le tendenze bridal non fanno eccezione. Sempre più spose cercano un abito bianco che dia un tocco vivace e moderno al proprio matrimonio. Tra le tendenze della Primavera/Estate 2023 c'è sicuramente quella dei vestiti da sposa ‘componibili', cioé formati da un top e da una gonna (o dai pantaloni). Addio abito lungo da principessa: gli abiti da sposa in ‘due pezzi' stanno prendendo sempre più piede per la loro originalità e freschezza. Gli abbinamenti sono infiniti: dal sofisticato blazer al corsetto, fino al più audace crop top a fascia.

Gli abiti da sposa con crop top

La scelta dell'abito bianco dipende da molti fattori: oltre al gusto personale della sposa bisogna tenere in considerazione il luogo delle nozze, l'orario, la stagione e il contesto. Nel caso di un matrimonio con rito civile o di una cerimonia all'aperto si può giocare con la moda scegliendo un abito meno tradizionale e ‘principesco', da comporre con top e gonna. Il vantaggio? Si può creare un abito da sposa davvero unico unendo i due pezzi che amiamo di più.

Vera Wang

Da Vera Wang a Nicole Milano, le tendenze bridal del 2023 osano addirittura con un crop top a fascia da coordinare a una gonna a vita alta. Per un risultato glamour ma pur sempre elegante, dosate bene le lunghezze: l'ideale è scoprire leggermente il torace ma non l'ombelico. In questo caso si può anche rifinire il look con un paio di maniche ‘staccate' che aggiungano volume all'insieme.

Nicole Milano

Il blazer abbinato alla gonna per i matrimoni del 2023

Se cercate una soluzione più tradizionale, perché non puntare su un blazer? Può essere aggiunto a un crop top per bilanciare l'outfit o essere abbinato a una gonna per costruire un impeccabile tailleur bianco. Tra i più famosi matrimoni in tailleur c'è quello di Bianca Jagger, in Saint Laurent, ma anche quello ‘cinematografico' di Carrie Bradshaw nel film di Sex and the City. Ma le opzioni non si limitano alle gonne: sempre più spose decidono di sposarsi in pantaloni, una scelta elegante e mai banale. Anche in questo caso si può giocare con un top o un body in pizzo da abbinare al classico pantalone sartoriale, oppure puntare su una blusa coordinata ai pantaloni al posto della classica giacca.

Blazé Milano

I vestiti da sposa componibili con corpetto e gonna

Se optate per un abito da sposa componibile, tenete a mente che i due pezzi non devono necessariamente essere identici: una gonna in seta può sposare perfettamente un body in pizzo o ricamato, mentre un bustier satinato può essere il perfetto match per una vaporosa gonna in tulle. Moltissimi atelier, da Elisabetta Polignano a Vera Wang, propongono alle spose molte soluzioni per ‘costruire' l'abito da sposa dei sogni sia per la cerimonia sia come secondo look per il party. Per la festa si può osare un look più rilassato con un corpetto gioiello, una gonna con le frange o un top corto. A differenza del classico abito da sposa, top e gonna potranno facilmente essere indossati anche in altre occasioni: una scelta che non vi farà passare inosservate e che si rivelerà un ottimo investimento in ottica di sostenibilità ambientale.