Abiti da sposa 2023: dai pantaloni alle piume, le tendenze Primavera/Estate a cui ispirarsi Dagli abiti a sirena all’eleganza dei tailleur pantalone, fino ai romantici vestiti con gonna ampia: le tendenze bridal da copiare dalle passerelle Primavera/Estate 2023.

A cura di Beatrice Manca

Pronovias

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La stagione dei matrimoni si è ufficialmente aperta e molte future spose sono in cerca del vestito perfetto. La scelta dell'abito da sposa è un momento cruciale nell'organizzazione delle nozze, un vero e proprio rito che coinvolge spesso anche amiche, madri e sorelle. Anche la moda bridal ha le sue tendenze che cambiano di stagione in stagione, abbracciando sempre più stili, budget e gusti diversi: dall'abito sottoveste al completo elegante con i pantaloni, dal vestito con le piume al classico abito in pizzo, i modelli di tendenza per le nozze del 2023.

Gli abiti da sposa in pizzo

Classico, romantico e sempre chic: l'abito da sposa in pizzo è uno dei modelli più eleganti ed è perfetto per i matrimoni da maggio a settembre. Quello di Kate Middleton fece epoca e da allora non ha mai smesso di fare in tendenza. Il pizzo può impreziosire le maniche e la scollatura – creando raffinati giochi di trasparenze – o può doppiare l'intero abito, come nei modelli proposti da Vera Wang. In questo caso va lasciato protagonista, limitando gli accessori: un velo senza ricami e un paio d'orecchini di perle esalteranno la ricchezza del pizzo.

L’abito da sposa in pizzo di Vera Wang

Gli abiti da sposa bustier con spalle scoperte

Le spose d'estate ameranno la linea fresca e glamour degli abiti bianchi bustier, che lasciano le spalle e la scollatura scoperte. Il modello ‘principesco' con corpino sagomato e ampia gonna lascia il posto a una linea più fluida ed essenziale per la Primavera/Estate 2023, con abiti fluidi che giocano con i drappeggi lungo il corpo.

L’abito bustier Fendi Couture

Gli abiti da sposa con giacca e pantaloni

Ch ha detto che le spose debbano arrivare all'altare per forza in abito lungo? Il giorno del matrimonio ogni donna dovrebbe sentirsi, prima di tutto, se stessa. Via libera allora ai completi pantaloni, chic e raffinati, per le cerimonie con rito civile e non solo. Con capelli raccolti, decollété coordinate e un paio di orecchini con perle e diamanti, i tailleur celebrano una femminilità elegante e audace.

Il tailleur bianco di Ports1961

I vestiti da sposa con le piume

Le piume sono la tendenza glamour della Primavera/Estate 2023 e anche la moda bridal prende ispirazione. Se cercate un abito originale per dare un twist alla tradizione puntate su una linea fluida con dettagli frou-frou sull'orlo e sulle maniche. Con sandali gioiello e orecchini scintillanti diventa anche un perfetto look da party, per chi vuole un cambio d'abito tra la cerimonia e il ricevimento.

Il vestito con le piume di Art Dealer

Gli abiti da sposa sottoveste

L'eleganza della semplicità. Il vestito da sposa più essenziale e raffinato della Primavera/Estate 2023 è lo slip dress, bianco candido o avorio. L'abito sottoveste è la scelta più azzeccata per una cerimonia in spiaggia (sarete chic anche scalze sulla sabbia) ma non sfigura neanche in chiesa completato da un velo ricamato e scarpe décolleté coordinate. Per un effetto più d'impatto, provatelo con i guanti.

Lo slip dress di Blazé

Gli abiti da sposa a sirena

Sullo spettro opposto ci sono gli abiti a sirena, caratterizzati da una silhouette aderente che si apre nella parte finale, con un contrasto di volumi. La linea affusolata viene esaltata da tessuti scivolati e luminosi come il crepe o il mikado. L'abito a sirena è la scelta perfetta per chi vuole stupire, perché regala un tocco di sensualità senza rinunciare all'eleganza.

L’abito a sirena di AC9

Gli abiti da sposa con gonna ampia

Romantici e fatti apposti per sognare: da Valentino a Antonio Riva, tornano in passerella gli abiti ampi e voluminosi, con rouches e nuvole di tulle, nel segno di lady Diana. Con un abito così non servono molti accessori per brillare: un fiocco sulla schiena, una delicata applicazione floreale sul corpino o un accessorio gioiello tra i capelli, per sentirsi parte di una fiaba moderna.