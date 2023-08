Abiti e gioielli ispirati ai cartoni animati: anche la moda festeggia i 100 anni di Disney Dalla collana scultura di Schiaparelli alla giacca di Tommy Hilfiger, fino alla t-shirt di Maison Margiela: i capi e gli accessori creati dagli stilisti per festeggiare un secolo di animazione Disney.

A cura di Beatrice Manca

foto di Daniel Parry

Disney compie 100 anni e festeggia con l'aiuto di musicisti, artisti e designer, da Beyoncé a Lang Lang, da Tommy Hilfiger a Daniel Roseberry di Schiaparelli. Nasce così il progetto Create 100: ogni creativo ha donato un'opera d'arte, un oggetto una performance ispirata all'universo Disney per supportare Disney Make-A-Wish, fonazione benefica che si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da gravi malattie. Anche la moda è stata coinvolta: molti designer hanno creato dei pezzi unici per mostrare il potere della creatività e, al tempo stesso, raccogliere fondi.

La giacca di tommy Hilfiger per Disney

Le creazioni degli stilisti per la Disney

Il progetto ha coinvolto artisti di campi diversi provenienti da tutto il mondo: lo scopo del progetto è dimostrare l'influenza dei film d'animazione Walt Disney, ormai dei classici a tutti gli effetti, nel lavoro dei creativi di oggi. La moda ha subito risposto all'appello. Daniel Roseberry, acclamato designer di Schiaparelli, ha raccontato di essere stato innamorato, da piccolo, dalla storia di Pochaontas. Ma per il suo lavoro si è ispirato a un altro film, Bianca e Bernie nella terra dei canguri: ha realizzato una collana-scultura tridimensionale, un'aquila con le ali spiegate cavalcata dal protagonista del film.

La collana Schiaparelli per Disney Create 100

Tommy Hilfiger, invece, ha rielaborato una varsity jacket con i Manga Mickey & Friends che sono apparsi anche nella capsule collection Disney x Tommy 2023. I volti di Topolino, Paperino e Minnie decorano la classica giacca da college riportandoci alle origini del lavoro di Walt Disney. La designer Clarence Ruth, ingaggiata da Tommy Hilfiger, ha reinterpretato la classica polo trasformandola in un abito da ballo.

Maison Margiela ha reso omaggio a Topolino, l'icona originale della Disney, con una t-shirt destrutturata della linea Recicla.

Maison Margiela per Disney Create 100

Ma l'elenco delle collaborazioni d'autore è lungo e coinvolge anche Christian Louboutin, l’italiana Global Creative Director di Swarovski Giovanna Engelbert, e il colosso sportivo adidas. Per lanciare l'iniziativa, Disney ha reso omaggio a un altro grande stilista: Virgil Abloh, il fondatore di Off-White prematuramente scomparso. Disney ha collaborato con Virgil Abloh Securities per realizzare una scultura arcobaleno a Topolino Apprendista Stregone, il personaggio del film Fantasia, presso il Royal College of Art a Londra. "La scultura, che rende omaggio all'eterna eredità di Virgil Abloh – ha dichiarato Shannon Abloh, moglie del compianto artista – è ispirata alla sua serie di mobili con struttura a griglia e alle illustrazioni di Topolino realizzate nel 2018 in occasione del suo 90° anniversario".