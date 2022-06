Il catamarano elettrico al 100% e a zero emissioni Un catamarano in grado di viaggiare fino al 100% del tempo in modalità elettrica è l’ultima creazione dello studio Zaha Hadid Architects in collaborazione con il cantiere italiano Rossinavi.

A cura di Clara Salzano

Oneiric, lo yacht di Zaha Hadid Architects in collaborazione con il cantiere italiano Rossinavi

L'epoca degli yacht extra lusso e super inquinanti sta volgendo al termine? È ciò che sembra dimostrare Oneiric, il catamarano progettato da Zaha Hadid Architects in collaborazione con il cantiere italiano Rossinavi. Si tratta di uno yacht che può viaggiare fino al 100% del tempo in modalità elettrica a zero emissioni e risparmiando più di 40 tonnellate di CO2 rispetto a una nave convenzionale.

Oneiric è il catamarano completamente elettrico progettato da Zaha Hadid Architects per il cantiere italiano Rossinavi. Grazie a tre pannelli solari integrati nel design dello yacht, l'imbarcazione produce tutta l'energia necessaria per il suo spostamento e quando non è in movimento può fornire la sua energia per alimentare un'intera villa familiare a terra.

I pannelli solari caricano infatti un pacco batteria per la navigazione e un centro di controllo per gestire il consumo di energia. Il catamarano può riuscire a navigare elettricamente fino al 70% del tempo anche durante le traversate transatlantiche.

Il design di Oneiric si ispira alle onde dell'oceano che caratterizzano il catamarano con linee sinuose e superfici riflettenti. L'imbarcazione comprende un'ampia suite armatoriale e quattro cabine ospiti. A bordo c'è spazio per diverse aree lounge, sale da pranzo interne ed esterne e una piccola piscina.

A bordo tutto è realizzato con materiali riciclati e riciclabili che danno un senso di leggerezza al catamarano, e offrono la migliore efficienza energetica e prestazioni ottimali. Il comparto elettrico che rende unico Oniric sono permette di rispettare di più il pianeta ma offre una crociera a bordo estremamente serena grazie alla quasi assenza di rumore durante la navigazione. Viaggiare a bordo di Oneiric, l'ammiraglia dalla tencologia verde, è un'esperienza davvero unica.