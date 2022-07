Volante in pelle di coccodrillo e freni dorati: il primo fuoristrada a sei ruote Dall’unione tra una Rolls-Royce Phantom e una BMW serie 7 nasce il primo fuoristrada a sei ruote che è in vendita per circa 5 milioni di euro.

A cura di Clara Salzano

Il primo fuoristrada a sei ruoti per molti amanti della Rolls-Royce potrebbe risultare un eresia. L'officina di auto personalizzate Danton Arts Kustoms, fondata del francese Alexandre Danton, ha usato proprio una Rolls-Royce Phantom del 2005 per realizzare l'originale e gigantesco veicolo unico al mondo. Dotato di sei ruote, freni dorati e volante in pelle di coccodrillo, il fuoristrada di Danton Arts Kustoms è venduta a circa 5 milioni di euro.

Il nuovo fuoristrada a sei ruote nasce dall'unione di una Rolls-Royce Phantom e di una BMW serie 7 di cui è stato preso il guscio, l'asse posteriore e le ruote aggiuntive. Gli interni sono quelli originali della Rolls-Royce che sono stati rivestiti in pelle gialla e a cui sono stati aggiunti vari dettagli di lusso: tra i sedili posteriori è stato introdotto un bracciolo rivestito in pelle di serpente. Nei sedili anteriori, sul retro, Alexandre Danton di Danton Arts Kustoms ha previsto due televisori per intrattenere i passeggeri. Il volante è stato rivestito in pelle di coccodrillo e i freni sono dorati.

Il grande veicolo nero opaco realizzato da Alexandre Danton di Danton Arts Kustoms porta sotto il cofano il motore Phantom V12 originale da 6,7 ​​litri, che sviluppa 453 cavalli. Guidare questo fuori strada a sei ruote è un'esperienza incredibile seppur non unica perché Alexandre Danton, originario di Lione, è specializzato proprio in realizzazione di automobile a sei ruote. Nella sua officina è stata infatti già realizzata una Lady Penelope dei Thunderbirds. Per completare un fuoristrada a sei ruote ci sono voluti tre mesi di lavoro. Il prossimo progetto di Danton pare sia quello di trasformare una Lamborghini in un auto sportiva a sei ruote. Ancora non si conosce la tenuta stradale di questi originali veicoli ma il prezzo del fuoristrada a sei ruote si aggira sui 5 milioni di euro.