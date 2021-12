Utltrafragola, quanto costa lo specchio che fa impazzire le star da Gilda Ambrosio a Bella Hadid Personaggi famosi e influencer, da Bella Hadid a Gilda Ambrosio, da Devon Carlson a Lena Dunham, tutti vogliono una foto con lo specchio Ultrafragola disegnato da Ettore Sottsass nel 1970. Scopriamo quanto costa l’iconico pezzo di design.

A cura di Clara Salzano

Bella Hadid davanti allo specchio Ultrafragola di Sottsass

C'è uno specchio dalle forme sinuose, alto quasi due metri illuminato di rosa, che sta facendo impazzire tutte le celebrities. Personaggi famosi e influencer, da Bella Hadid a Gilda Ambrosio, da Devon Carlson a Lena Dunham, tutti vogliono una foto con lo specchio Ultrafragola disegnato da Ettore Sottsass nel 1970.

Gilda Ambrosio in un selfie su Instagram davanti all’Ultrafragola

L'Ultrafragola di Ettore Sottsass è uno degli specchi più iconici della storia del design italiano. Evocativo di una chioma di capelli lunghi e mossi, questo pezzo luminoso è stato disegnato da Ettore Sottsass per Poltronova e presentato alla terza edizione di Eurodomus nel 1970 nella serie Mobili Grigi come complemento di una camera da letto e soggiorno mai realizzati.

Lena Dunham sulla copertina di Domino

Lo specchio Ultrafragola è stato infatti l'unico ad andare in produzione e diventare un cult del design. Tanto che oggi tutte le star hanno o vorrebbero un selfie davanti all'iconico specchio.

Leggi anche Bella Hadid segue il trend del mullet: con il nuovo taglio e la pelle argentata è irriconoscibile

Lo specchio Ultrafragola si ispira ad una chioma di capelli mossi

Quanto costa l'Ultrafragola di Ettore Sottsass

Lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass è un arredo monumentale, alto quasi due metri e realizzato in PETG opalino. È impossibile non notare la spettacolare cornice dello specchio ondulata che si illumina con una luce LED o al neon, rendendo accattivante qualsiasi selfie: "Quanto alle luci che escono da “I mobili grigi”, le tombe non hanno sempre una luce tremolante per illuminare l'azzurro degli spiriti che vagano nella valle di polvere? I sottomarini non hanno una luce verde tremante nella pancia? Le luci comunque dovrebbero uscire dai corpi in fibra di vetro, come il perenne bagliore della pelle bianca del seno, come il perenne bagliore della testa rossa del pene nelle notti pornografiche, qualcosa del genere: voglio dire qualcosa come le luci giapponesi delle lucciole che stanno trasformando le notti in materia", scriveva Ettore Sottsass nel 1970 che per la forma dell'Ultrafragola si è ispirato proprio ad una lunga chioma ondulata di una donna, sensuale e unica.

L’Ultrafragola di Ettore Sottsass

Ettore Sottsass si è ispirato proprio ad una lunga chioma ondulata di una donna, sensuale e unica per la forma dell'Ultrafragola. L'iconico specchio, pezzo unico e inimitabile della storia del design, si produce ancora oggi e ha un costo che oscilla tra 8.500 e i 9.500 euro fino ad arrivare ai 15.000 euro di un Ultrafragola vintage degli anni '70.