Una statua dedicata a Bridget Jones: dove verrà costruito l’omaggio all’eroina del film cult

Bridget Jones ha segnato un’epoca, trasformandosi in una vera e propria eroina contemporanea. Non sorprende, dunque, che la città di Londra le abbia voluto rendere omaggio: ecco dove verrà costruita la statua a lei dedicata (ispirata alle sembianze di Renée Zellweger, l’attrice che l’ha interpretata).

Chi non ricorda Bridget Jones, la protagonista del film omonimo interpretata da Renée Zellweger? Ispirata al romanzo scritto da Helen Fielding, ha letteralmente segnato un'era, diventando un'eroina contemporanea che, tra disavventure e delusioni, ha spiegato cosa significa essere single e andare alla ricerca di un senso da dare alla vita, alle relazioni e alla carriera. Oggi, a oltre 10 anni dal successo delle sue avventure, le si è voluto rendere omaggio con qualcosa di materiale: ecco dove verrà costruita la statua che riprodurrà le sue sembianze.

Dove verrà costruita la statua di Bridget Jones

Chi almeno una volta non le vita non si è sentita Bridget Jones? Cene di Natale imbarazzanti, serate a mangiare gelato sotto al piumone e delusioni amorose di ogni tipo: l'eroina interpretata da Renée Zellweger è una di noi ed è proprio per questo che ci piace tanto, anche a distanza di oltre 20 anni dal lancio del film. Non sorprende, dunque, che ad oggi l'attrice americana, nonostante gli innumerevoli successi, venga ancora associata alla sua Bridget, diventata ormai il suo "alter ego". Ora, dopo essere stata "eletta" cittadina onoraria di Londra, Renée avrà anche una statua tutta sua nel cuore della metropoli inglese, per la precisione a Leicester Square, luogo dedicato alle icone della pop culture.

Quando ci sarà la cerimonia di svelamento

Per Renée/Bridget si tratterà di un traguardo importante e da record, il motivo? Nessun personaggio di una commedia romantica era mai stato trasformato in un bronzo nella nota piazza londinese. Naturalmente la statua riprodurrà l'attrice nei panni della sua eroina "preferita" ma al momento non è stato rivelato nessun altro spoiler sulla questione. La cosa certa è che la cerimonia di svelamento è fissata al 17 novembre: l'evento sarà condotto da Sally Phillips, interprete di Shazzer (la migliore amica di Bridget) e tra gli ospiti ci sarà la diva che ha interpretato Bridget Jones. Non mancheranno, inoltre, altri personaggi cult del film, primi tra tutti Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall (protagonisti dell'ultimo capitolo della saga).