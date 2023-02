Una città intera sarà costruita nel deserto: dove sorgerà New Murabba New Murabba è il progetto per una nuova città a Riyadh che accoglierà centinaia di migliaia di residenti e avrà un proprio sistema di trasporto.

A cura di Clara Salzano

Una nuova città sarà costruita a Riyadh entro il 2030 e sarà il più grande centro moderno del mondo. Si chiamerà New Murabb e sarà come una città nella città, con alloggi per centinaia di migliaia di residenti e un proprio sistema di trasporto. Ad annunciare l'ambizioso progetto è stata Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro e Presidente della New Murabba Development Company (NMDC) che prevede lo sviluppo futuro della città attorno al concetto di sostenibilità.

New Murabba sarà sviluppata su un'area di 19 chilometri quadrati con oltre 25 milioni di metri quadrati di superficie. All'interno del nuovo centro moderno saranno compresi percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi, cascate e spazi per l'intrattenimento e la cultura. Saranno realizzate più di 104.000 unità abitative e 9.000 camere d'albergo, 980.000 metri quadrati di spazi commerciali e oltre a 1,4 milioni di metri quadrati di uffici. Nella nuova città nella città, che sorgerà a nord-ovest di Riyadh, ci sarà anche un museo iconico, un teatro immersivo e un'università di tecnologia e design.

Un cubo d'oro, chiamato Mukaab, sarà il simbolo del progetto e fornirà un punto di riferimento per le ultime tecnologie innovative. Mukaab ,alta 400 metri per 400 metri di larghezza e altrettanti di lunghezza, sarà una delle più grandi strutture costruite al mondo e ospiterà le migliori tecnologie per sviluppare un'icona mondiale come prima destinazione immersiva al mondo. Il design della struttura si ispira al moderno stile architettonico Najdi con una torre in cima a una base a spirale e una serie di attrazioni commerciali, culturali e turistiche all'interno che permetteranno di sperimentare la migliore tecnologia digitale e virtuale.

L'obiettivo di New Murabba Development Company è quello di offrire una nuova esperienza di vita in cui tutte le attività saranno possibili in un raggio di 15 minuti a piedi e l'aeroporto sarà distante solo 20 minuti. Il centro sarà tra le prime dieci città più vivibili al mondo. Il progetto si inserisce nel più ampio piano per Saudi Vision 2030 che si prefissa di trovare e creare risorse non petrolifere per la ricchezza dell'Arabia saudita e migliaia di posti di lavoro. NMDC dovrebbe essere completato entro il 2030.