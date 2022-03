Un caffè a 3.466 metri: il bar più alto d’Italia con vista mozzafiato sulle Alpi Bere un caffè in alta quota non è mai stato così piacevole nel nuovo bar di Skyway Monte Bianco, il più alto d’Italia, dove godere del panorama mozzafiato di Punta Helbronner a 3.466 metri di altezza.

A cura di Clara Salzano

Il bar più alto d’Italia si trova a Skyway Monte Bianco ©Aiace Bazzana

Guardare la cima del Monte Bianco innevata a 3.466 metri d’altitudine è una delle esperienze che tutti dovrebbero fare una volta nella vita. Da oggi è possibile non solo ammirare uno dei panorami più mozzafiato del mondo dalla cima dello Skyway Monte Bianco ma anche sorseggiare un caffè, e non solo, seduti al tavolo del bar più alto d’Italia, green e completamente trasparente. Si tratta del nuovo Kartell Bistrot Panoramic, nato dalla collaborazione tra Skyway Monte Bianco e Kartell, che ha inaugurato il 10 marzo e consente una pausa gourmet e di design unica in alta quota

La funivia dello Skyway Monte Bianco che sfida le leggi della natura

Bere un caffè in alta quota non è mai stato così piacevole nel nuovo Kartell Bistrot Panoramic, realizzato in materiale trasparente si può consumare comodamente all'interno dello Skyway Monte Bianco, la funivia che sfida le leggi della natura, e godere del sorprendente panorama di Punta Helbronner a 3.466 metri di altezza che rappresenta la vetta più prossima alla cima del Monte Bianco.

Il panorama da Punta Helbronner

Tutto il bar è stato allestito con arredi Kartell sostenibili realizzati con il nuovo policarbonato 2.0 ottenuto dagli scarti industriali della cellulosa e della carta certificato ISCC* (International Sustainability and Carbon Certification). C'è persino un tavolo con arredi trasparenti e pavimento completamente trasparente che sembra di stare sospesi sulla neve.

Gli arredi Kartell sostenibili nel nuovo bistrot di Skyway Monte Bianco ©Aiace Bazzana

Il Kartell Bistrot Panoramic è stato inaugurato in occasione del Courmayeur Design Week End che si tiene dal 10 al 13 marzo che porta il design in alta quota con una serie di eventi, iniziative e talk con architetti e designer di fama mondiale. "Kartell è costantemente impegnata nella valorizzazione della bellezza e della qualità del prodotto, elementi imprescindibili nel perseguire buone pratiche di sostenibilità", racconta l'azienda, "Crediamo sia dovere dell’impresa, essere portatori di valori positivi a livello economico, sociale e culturale. In questi ideali, che racchiudono le parole chiave del nostro progetto industriale, si fonda la collaborazione con Skyway Montebianco. I nostri prodotti sono oggetti senza tempo, che nascono nel rispetto dell’ambiente e che sono destinati a occupare, al termine della loro funzione, spazi museali e patrimoni di collezionisti. Punta Helbronner è bellezza pura. Essere riusciti a non celarla utilizzando la trasparenza, simbolo del marchio nella sua versione green, è per noi motivo di grande orgoglio".