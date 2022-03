Dove si allena Cristina Marino: la terrazza con vista mozzafiato su Milano Cristina Marino ha costruito la sua attività di imprenditrice sulla passione per lo sport e il benessere. Scopriamo dove si allena per avere un corpo così scultoreo.

A cura di Clara Salzano

Cristina Marino si allena a Milano

Cristina Marino è conosciuta dal grande pubblico come moglie di Luca Argentero, ma la bellissima donna è innanzitutto un'affermata attrice, modella e imprenditrice digitale che ha costruito la sua attività sulla passione per lo sport e il benessere. Sono numerose le immagini e i video che ritraggono Cristina Marino mentre fa fitness. Scopriamo dove si allena per avere un corpo così scultoreo.

Cristina Marino si allena su una terrazza di Milano

Dove si allena Cristina Marino

Cristina Marino è molto seguita come imprenditrice sportiva. La famosa moglie di Luca Argentero ha una sua linea di abbigliamento sportivo, tiene sessioni di allenamento e offre consigli culinari per restare sempre in forma. Di recente, la nota imprenditrice ha tenuto una sessione di allenamento della sua azienda con alcune amiche su una terrazza di Milano.

La class di allenamento di Cristina Marino

Allenarsi con una vista panoramica mozzafiato su Milano e con un clima primaverile deve essere un vero piacere per chi ama lo sport. E le partecipanti alla lezione sportiva di Cristina Marino lo hanno confermato. Sono stati numerosi i post condivisi dalla terrazza meneghina su cui si è allenata la nota imprenditrice digitale.

Leggi anche Cristina Marino mamma in forma a un mese dal parto: da quando ha avuto Nina ha rinunciato ai tacchi

I workout con Cristina Marino

La terrazza su cui Cristina Marino ha tenuto la sua lezione di fitness è quella dell'hotel VIU Milano da cui si gode di un panorama unico della città. Lo spazio comprende una grande sala al chiuso con ampie vetrate in cui sono stati eseguiti gli esercizi, godendo di una forte luminosità naturale.

La terrazza dell’Hotel VIU Milano

La terrazza dell'Hotel VIU di Milano, in via Aristotile Fioravanti 6, offre agli ospiti un grande spazio esterno con piscina e poltrone su cui rilassarsi dopo una dura sessione di allenamento.