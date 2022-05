Cristina Marino in relax sul Lago di Garda: quanto costa una notte nell’hotel benessere Cristina Marino ha scelto di concedersi alcuni giorni di relax vista lago. Scopriamo quanto costa una notte nel tempio del benessere sul Lago di Garda.

A cura di Clara Salzano

Cristina Marino in vacanza sul Lago di Garda

Cristina Marino si sta concedendo alcuni giorni di relax e benessere sul Lago di Garda. La nota modella e imprenditrice, moglie di Luca Argentero, è sempre molto attenta alla cura di sé stessa e ha fondato la sua azienda proprio sul benessere e l'equilibrio psico-fisico. Attraverso alcune immagini condivise sui social è stato possibile vedere il luogo dove ha scelto di rilassarsi e rigenerarsi. Si chiama Lefay SPA Lago di Garda ed è un vero e proprio tempio del benessere sul Lago di Garda. Scopriamo quanto costa una notte nell'hotel benessere.

Benessere al Lefay Spa Resort

Cristina Marino ha scelto di rilassarsi e rigenerarsi in un resort a Gargnano, nel cuore della Riviera dei Limoni, immerso in un parco di 11 ettari. Il Lefay SPA Lago di Garda è il primo resort cinque stelle della zona e si estende su una superficie di 3.800 metri quadrati con 93 suite e diverse aree benessere con saune, piscine, grotte e laghetti.

La spa del Lefay con vista sul Lago di Garda

L'architettura del resort è progettata per avere il minimo impatto ambientale e integrarsi completamente con il paesaggio circostante.

Un’Exclusive Suite del Lefay SPA resort

Tessuti naturali, marmi e legni pregiati caratterizzano le camere del Lefay SPA Lago di Garda. Per il suo soggiorno benessere Cristina Marino alloggia in una delle Exclusive Suite del resort, rinnovate nel 2021, che misurano 83 metri quadrati e comprendono un living room privato, una Jacuzzi vista lago e una serie di servizi esclusivi dedicati.

Il percorso benessere nel lago salino "La Luna nel Lago" di Cristina Marino

Dalle immagini condivise da Cristina Marino sembra che la nota imprenditrice abbia approfittato di una serie di servizi del Lefay SPA Lago di Garda. Si può scegliere infatti di aggiungere, al pernottamento e alla colazione, un trattamento di SPA break che comprende il percorso benessere nel lago salino "La Luna nel Lago" e l'ingresso al Mondo Lefay SPA di 4.300 metri quadrati con piscine, saune, centro fitness e zone relax.

Cristina Marino in relax al Lefay SPA Lago di Garda

Il resort inoltre è circondato da un parco di piante secolari ed essenze mediterranee dove svolgere le attività integrante del Lefay SPA Method che comprendono il circuito running, otto stazioni per migliorare l’elasticità muscolare e il giardino energetico terapeutico. Il costo per una Exclusive Suite, come quella di Cristina Marino, comprensiva dei percorsi benessere, è di 1.580 euro a notte per due adulti.