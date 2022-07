Dove vive Andrea Delogu: la casa con vista mozzafiato su Roma Dopo il successo delle prime puntate di Tim Summer Hits 2022, vediamo dove abita la conduttrice Andrea Delogu e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Andrea Delogu nella sua casa romana

Continua il successo di Tim Summer Hits 2022, l'evento musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che presentato sul palco gli artisti e i tormentoni dell'estate 2022. Dopo le prime due puntate registrate a Roma alla fine di giugno 2022 e un esordio con 1.578.000 spettatori e il 12% di share, il Tim Summer Hits 2022 è l'occasione per ascoltare i grandi tormentoni dell'estate e conoscere meglio la coppia di presentatori. Nell' attesa di vedere le prossime puntate dell'evento registrate a Portopiccolo (TS) e a Rimini, scopriamo dove abita Andrea Delogu e com'è fatta la sua casa.

Andrea Delogu in camera da letto

Andrea Delogu, o "Andrealarossa" come ama definirsi, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice e attrice che sta vivendo un periodo di enorme successo grazie anche all'evento musicale Tim Summer Hits 2022 che sta andando in onda in questi mesi estivi. È la stessa Andrea Delogu, attraverso i suoi social, a far trapelare dettagli della sua vita privata. La nota conduttrice tv ha da poco una nuova casa che mostra con orgoglio.

La vista su San Pietro della casa di Andrea Delogu

Andrea Delogu vive a Roma in una casa panoramica con vista sul famoso "Cupolone" di San Pietro. È proprio la show girl a parlare della sua nuova casa sui social: "Piano piano, con me dentro, si sta definendo – commenta Anderealarossa – Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L’ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà. Fino ad un anno fa non credevo che ci sarei riuscita e ora vorrei fare dei tour guidati qui dentro per far vedere al mondo quanto è bella quanto è casa, non perfetta, ma come la volevo sin da piccola..

La zona giorno nella casa romana di Andrea Delogu

La casa di Andrea Delogu ruota intorno ad un panorama mozzafiato della Città Eterna. Anche dal bagno si gode della vista della Basilica di San Pietro e dei tetti di Roma. Un grande open space caratterizza la zona giorno dell'appartamento con cucina living.

I dettagli della cucina di Andrea Delogu

Dalle immagini condivise sui social è evidente che sono ancora vari gli interventi da fare per completare la casa di Andrea Delogu ma la conduttrice non si perde d'animo e confessa: "Forse vi annoierò, ma nelle prossime settimane, anche mesi, vi racconterò parte per parte di questa casa qui, che è mia e di tutte le persone che amo. Ora vado a lavarmi nel bagno senza porta e a prendere il caffè al bar perché manca la corrente".